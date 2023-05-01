Раскрыты ненадежные японские кроссоверы и внедорожники: они могут сломаться прямо на трассе

Когда речь заходит о беспроблемной эксплуатации японские марки Toyota, Nissan и Subaru считаются одними из лучших по этому показателю. Впрочем, иногда даже они выпускают модели, которые лучше обходить стороной.

Редакция Daily-Motor.Ru с оглядкой на американский портал «HotCars» назвала 7 японских кроссоверов и внедорожников, которые обладали неприятными для их владельцев техническими неисправностями, приводящими к потенциальным проблемам во время дальних поездок.

Nissan Pathfinder (2007)

Большой внедорожник «Ниссан», отвечающий многим требованиям и выделяющийся относительно невысокой ценой по сравнению с конкурентами. Репутацию этой модели подпортил автомобиль 2007 модельного года, который часто ломался. Владельцы машины жаловались на постоянные отказы реле стартера и топливного датчика, а также неисправности трансмиссии и выходе из строя радиатора.

Mazda Tribute (2003)

Эта модель «Мазды», созданная совместно с Ford, совершенно точно не входит в список самых удачных разработок инженеров из Хиросимы. Владельцев Tribute мучало множество проблем по части техники, включая поломки двигателя и трансмиссии, которые порой происходили во время дальних поездок.

Nissan Qashqai (2016)

Одна из самых популярных моделей «Ниссан», отличающаяся привлекательным внешним видим и неплохой универсальностью. Машина 2016 модельного года страдала от проблем с генератором и турбокомпрессором, а также от частого выхода из строя элементов рулевого управления и подвески.

Mitsubishi Outlander (2016)

Бестселлер «Митсубиши» всегда стремился к тому, чтобы быть практичным, доступным и надежным кроссовером. И, надо отметить, неплохо справлялся с этой задачей. Автомобиль 2016 модельного года слегка подпортил репутацию модели из-за неисправностей автоматической коробки передач (вариатор), которая оказалась уязвима к перегревам и донимала владельцев этого кроссовера неприятным шумом.

Toyota C-HR (2019)

Компактный кроссовер «Тойоты» с футуристичным внешним обликом считается одним из лучших автомобилей в своем сегменте по соотношению цена/качество, но когда дело доходит до надежности этот вариант вряд ли можно назвать хорошим.

Машина 2019 модельного года была печально известна своими неисправностями с трансмиссией, двигателем и высокой вибрацией.

Subaru Outback (2014)

Универсал повышенной проходимости от «Субару», считающийся достойной альтернативой Toyota Highlander. Впрочем, по надежности до «Горца» ему далеко. Автомобили 2014 модельного года были склонны к высокому расходу масла из-за проблем с прокладками, а также демонстрировали неприятные подергивания при переключениях передач.

Infiniti QX56 (2004)

Этот автомобиль «Инфинити» окрестили «большим неповоротливым бегемотом», который имел неприятную неисправность, способную вывести машину из строя во время дальних поездок. Речь идет о попадании антифриза в блок трансмиссии, что приводило к выходу из строя последней. Не самой удачной оказалась и его подвеска, уже при небольших пробегах издававшая при проезде неровностей неприятные звуки.