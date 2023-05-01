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Раскрыты ненадежные японские кроссоверы и внедорожники: они могут сломаться прямо на трассе

Эта семерка может преподнести их владельцу неприятные сюрпризы в дороге

Текст: Алексей Шмидт
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Когда речь заходит о беспроблемной эксплуатации японские марки Toyota, Nissan и Subaru считаются одними из лучших по этому показателю. Впрочем, иногда даже они выпускают модели, которые лучше обходить стороной.

Редакция Daily-Motor.Ru с оглядкой на американский портал «HotCars» назвала 7 японских кроссоверов и внедорожников, которые обладали неприятными для их владельцев техническими неисправностями, приводящими к потенциальным проблемам во время дальних поездок. 

Nissan Pathfinder (2007)

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Большой внедорожник «Ниссан», отвечающий многим требованиям и выделяющийся относительно невысокой ценой по сравнению с конкурентами. Репутацию этой модели подпортил автомобиль 2007 модельного года, который часто ломался. Владельцы машины жаловались на постоянные отказы реле стартера и топливного датчика, а также неисправности трансмиссии и выходе из строя радиатора. 

Mazda Tribute (2003)

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Эта модель «Мазды», созданная совместно с Ford, совершенно точно не входит в список самых удачных разработок инженеров из Хиросимы. Владельцев Tribute мучало множество проблем по части техники, включая поломки двигателя и трансмиссии, которые порой происходили во время дальних поездок.

Nissan Qashqai (2016)

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Одна из самых популярных моделей «Ниссан», отличающаяся привлекательным внешним видим и неплохой универсальностью. Машина 2016 модельного года страдала от проблем с генератором и турбокомпрессором, а также от частого выхода из строя элементов рулевого управления и подвески. 

Mitsubishi Outlander (2016)

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Бестселлер «Митсубиши» всегда стремился к тому, чтобы быть практичным, доступным и надежным кроссовером. И, надо отметить, неплохо справлялся с этой задачей. Автомобиль 2016 модельного года слегка подпортил репутацию модели из-за неисправностей автоматической коробки передач (вариатор), которая оказалась уязвима к перегревам и донимала владельцев этого кроссовера неприятным шумом. 

Toyota C-HR (2019)

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Компактный кроссовер «Тойоты» с футуристичным внешним обликом считается одним из лучших автомобилей в своем сегменте по соотношению цена/качество, но когда дело доходит до надежности этот вариант вряд ли можно назвать хорошим. 

Машина 2019 модельного года была печально известна своими неисправностями с трансмиссией, двигателем и высокой вибрацией. 

Subaru Outback (2014)

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Универсал повышенной проходимости от «Субару», считающийся достойной альтернативой Toyota Highlander. Впрочем, по надежности до «Горца» ему далеко. Автомобили 2014 модельного года были склонны к высокому расходу масла из-за проблем с прокладками, а также демонстрировали неприятные подергивания при переключениях передач.

Infiniti QX56 (2004)

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Этот автомобиль «Инфинити» окрестили «большим неповоротливым бегемотом», который имел неприятную неисправность, способную вывести машину из строя во время дальних поездок. Речь идет о попадании антифриза в блок трансмиссии, что приводило к выходу из строя последней. Не самой удачной оказалась и его подвеска, уже при небольших пробегах издававшая при проезде неровностей неприятные звуки.

Источник:HotCars

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