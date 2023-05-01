В последний путь, но экологичным образом: представлен катафалк на базе Tesla Model 3

Автомобиль, построенный для тех, кто хочет, чтобы его последняя поездка в этом мире была с нулевым уровнем выбросов вредных веществ в атмосферу, разработала голландская фирма Derks Uitvaartmobiliteit. В основе проекта лежит популярный в Европе электрокар Tesla Model 3.

Для превращения относительно небольшого электромобиля Tesla в электрический катафалк голландцам пришлось удлинить кузов на 866 мм, чтобы он достиг показателя 5560 мм. Передняя часть машины ничем не отличается от Model 3 и использует те же детали, что и оригинальный автомобиль.

Однако примерно от центральной стойки электромобиль сильно преображается, превращаясь в высокий универсал с большой площадью остекления и специальной задней дверью для удобной погрузки усопшего.

Внутри все оформлено с оглядкой на премиум. Двух передних пассажиров от ценного груза отделяет прозрачная перегородка, а по бокам и сзади предусмотрены электрические шторки, предназначенные для соблюдения конфиденциальности.

На потолке авторы проекта разместили специальный материал с интегрированным в него комплектом светодиодов разных цветов, создающих эффект звездного неба. Дополняют картину выдвижные подставки для цветов и контейнер для перевозки дополнительного груза.

Приводит в движение катафалк на базе Tesla 305-сильный электромотор, работающий в связке с тяговым аккумулятором емкостью 53 кВт/ч.

В обычной Model 3 такая конфигурация обеспечивает машине запас хода в 602 километра, однако из-за дополнительного веса и сильно подпорченной аэродинамики дальнобойность похоронного электрокара снизилась почти в два раза – до 375 км.

Машина уже доступна для заказа на рынке «Старого Света» и стоит недешево – почти 120 тысяч евро или 10 миллионов 640 тысяч рублей.