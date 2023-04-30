Раскрыт очень надежный кроссовер с почти вечным двигателем и КПП 

Автомобили этой компании всегда считались образцовыми по части беспроблемной эксплуатации. В свое время за ними выстраивались целые очереди. И одним из главных бестселлеров был как раз этот кроссовер.

Речь идет о Honda CR-V третьего поколения, который выпускался в период с 2006 по 2012 год. Сейчас такие вседорожники являются чуть ли не самым привлекательным предложением с точки зрения надежности на вторичном рынке России в бюджете до 1 миллиона рублей.

Одним из главных качество третьего «Серванта» является крепкая конструкция, способная выдерживать даже самую жесткую эксплуатацию, а также 2-литровый мотор с индексом R20A, считающийся одним из лучших двигателей своего времени.

Единственным способом вывести этот силовой агрегат из строя является использование некачественного бензина и масла. Причем даже в таких случаях оживить двигатель будет несложно, лишь заменив кислородные датчики и решив проблемы с забитым катализатором.

Привод ГРМ 2-литрового бензинового атмосферника цепной, способный выхаживать более 150 тысяч км. Впрочем, натяжитель все же приходится менять немного раньше.

То же самое можно сказать и о надежности 5-диапазонной автоматической коробки передач CR-V, обладающей малым рабочим давлением и крепким маслонасосом.

В Сети можно найти множество отзывов от владельцев третьих CR-V, которые не меняли жидкость ATF в трансмиссии на протяжении 200 тысяч километров, но их коробка оставалась исправной. А при должном внимании и регулярном обслуживании автоматическая трансмиссия этого кроссовера способна без проблем работать на протяжении более 350 тысяч километров.