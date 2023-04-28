Раскрыт очень надежный кроссовер с почти вечным двигателем

Цены на новые машины резко взлетели еще год назад. С тех пор покупатели в России в попытках отыскать беспроблемный современный автомобиль в приемлемом бюджете устремили свой взор в сторону вторичного рынка. Но есть ли сейчас такой в сегменте SUV? Разумеется, есть.

Это японский «паркетник» Mazda CX-5. За десятилетие с момента запуска производства этой модели бестселлер «Мазды» зарекомендовал себя как очень надежный. Машины первого поколения стоят в среднем 1,5 миллиона рублей, что гораздо дешевле, чем сейчас просят за новые китайские кроссоверы этого же класса.

Наилучшую репутацию в агрегатной линейке CX-5 имеет 2-литровый атмосферный бензиновый мотор PE-VPS, входящий в линейку SkyActiv. Этот двигатель на момент появления не только прославился своей современной конструкцией, но и отметился чрезвычайной надежностью.

Многие владельцы таких CX-5 успели наездить на своих автомобилях без проблем более 400 тысяч километров и продолжают эксплуатировать кроссовер, не переживая, что скоро двигателю придет конец.

Главные плюсы 2-литрового «маздовского» мотора – экономичность, реализованная установкой непосредственного впрыска с шестиструйными форсунками, а также умение «переваривать» АИ-95. Впрочем, из-за высокой степени сжатия лучшим вариантом будет «кормить» этот двигатель АИ-98.

Разумеется, выхаживать пробеги более 400 тысяч километров способны только те двигатели «Мазды», за которыми следят их владельцы. Обязательным условием для того, чтобы не столкнуться с поломками, будет периодическое обслуживание, включая регулярную замену масла с интервалами не выше 10 тысяч км.