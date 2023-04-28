Назван лучший среднеразмерный седан в 2023 году – это не Toyota Camry

Toyota Camry – одна из лучших моделей в сегменте седанов средних размеров по соотношению цена/качество. Эта 4-дверка популярна также благодаря своему дизайну, широкому списку опций и, самое главное, надежности. Впрочем, лучшим среднеразмерным седаном 2023 года в США назвали отнюдь не ее, а одну из корейских моделей. Речь идет о Kia K5.

Портал «US News», выбирая лучший автомобиль в этом классе, опирался на информацию местных авторитетных аналитических агенств, включая J.D.Power.

Журнал рассмотрел цену и 5-летнюю стоимость владения Kia K5, сопоставив эти данные с Toyota Camry и другими моделями в среднеразмерном сегменте седанов.

Оказалось, что корейский бестселлер 2023 года выпуска стоит в США 25 тысяч 290 долларов (2 миллиона 38 тысяч рублей), тогда как его главный конкурент из Японии (Camry) оценен немного дороже – в 26 тысяч 220 долларов (2 миллиона 115 тысяч рублей).

Помимо самой невысокой цены в классе K5 может похвастать еще наиболее низкой стоимостью владения в течение первых 5 лет, обусловленной, в первую очередь, высокой надежностью. Беспроблемность модели была оценена J.D.Power в 85 баллов из 100, тогда как в случае с Camry этот показатель оказался чуть хуже – 84 из 100 баллов.

Еще одним аргументом в пользу Kia K5 является топливная экономичность, хотя в этом компоненте кореец все же уступает Camry (особенно ее гибридному варианту).

В среднем 4-дверка Kia D-класса проезжает на галлоне 27 миль в городском режиме (соответствует расходу в 8,7-литров на 100 км) и 37 миль по трассе (6,3-литра на 100 км), что является одним из лучших показателей в сегменте.