Двигатели этих кроссоверов не ломаются: их можно покупать не глядя

Кроссоверы – один из самых конкурентных пластов рынка во всей мировой автомобильной промышленности. Такие машины выбирают за совокупность качеств, которых нет у седанов или универсалов. Но какие из них обладают самыми беспроблемными двигателями? Разобраться в этом вопросе решили в США.

С исследованием, основанном на данных авторитетных аналитических агенств «Consumer Reports» и «Edmunds», ознакомилась редакция Daily-Motor.ru. Мы отобрали из общего списка модели, которые продаются, в том числе, и на российском вторичном рынке.

Toyota RAV4 (2009)

Этот SUV называют образцовым кроссовером своего времени. 2,5-литровый рядный 4-цилиндровый мотор, выдающий 179 лошадиных сил (такие «РАВ4» возили к нам из США) считается одним из самых удачных в линейке этой модели, хотя и не самым производительным. Consumer Reports оценил его надежность в 5 баллов из 5 возможных, назвав почти идеальным.

Honda CR-V (2016)

Усовершенствованный 2,4-литровый мотор этой «Хонды» мощностью 188 лошадиных сил чрезвычайно крепок. Американские эксперты присудили ему оценку за беспроблемность те же 5 звезд из 5, что и в случае с извечным конкурентом RAV4.

Nissan Murano (2014)

Аналогичные показатели продемонстрировал и кроссовер «Ниссан» с его 3,5-литровым V6, выдающим 249 лошадиных сил. 5 баллов из 5.

Lexus RX 350 (2009)

3,5-литровый V6 этого «Лексуса», выдающий 277 лошадиных сил, также включили в список самых долговечных двигателей. Причем с той же самой оценкой, что и три других участника этого рейтинга, расположившихся выше (5 звезд из 5).

Mazda CX-5 (2015)

В случае с этой «Маздой» наиболее беспроблемным оказался ее 2-литровый атмосферный бензиновый мотор на 150 л.с. Его похвалили как за динамику, так и за надежность, оценив в 5 баллов из 5 возможных.

Toyota Highlander (2008)

Оснащенный практически тем же самым двигателем, что и вышеупомянутый Lexus RX (3,5-литровым V6 на 273 л.с.), кроссовер Highlander заслужил в этом рейтинге место рядом с другими моделями с идеальной 5-балльной оценкой.

Subaru Crosstrek/XV (2019)

Самым надежным двигателем построенного на базе Impreza универсала американские эксперты назвали 2-литровый 4-цилиндровый «оппозитник» мощностью 150 лошадиных сил, который компенсирует не самые выдающиеся динамические характеристики высоким уровнем надежности.

Впрочем, дотянуться до других участников этого ТОП-а по этому показателю ему все же не удалось – общая оценка долговечности этого ДВС составила 4 балла из 5 возможных.