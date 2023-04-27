Названы самые небезопасные автомобили в 2023 году: их лучше обходить стороной

С недавних пор покупатели стали обращать внимание не только на цену автомобиля и его надежность, но и на ряд других факторов, включая безопасность. Выяснить, какие машины имеют самый низкий уровень защиты при ДТП решили канадские журналисты.

В своем исследовании они опирались на результаты краш-тестов, проведенных местной организацией IIHS (страховой институт безопасности дорожного движения).

В 2023-м у нее резко ужесточились методика проведения испытаний. И это привело к тому, что те модели, которые еще в прошлом году считались безопасными, в этом – провалили тесты.

Самые небезопасные автомобили по версии издания «Driving» и IIHS (распределены в алфавитном порядке)

Audi Q3 – боковой удар (оценка – плохо);

– боковой удар (оценка – плохо); Buick Encore – среднее перекрытие (оценка – очень плохо);

– среднее перекрытие (оценка – очень плохо); Chevrolet Equinox – среднее перекрытие (оценка – очень плохо), боковой удар (оценка – плохо);

– среднее перекрытие (оценка – очень плохо), боковой удар (оценка – плохо); Chevrolet Malibu – боковой удар (оценка – очень плохо);

– боковой удар (оценка – очень плохо); Chevrolet Silverado 1500 – небольшое перекрытие (оценка – плохо);

– небольшое перекрытие (оценка – плохо); Chevrolet Traverse – среднее перекрытие (оценка – плохо);

– среднее перекрытие (оценка – плохо); Chrysler 300 – небольшое перекрытие (оценка – плохо);

– небольшое перекрытие (оценка – плохо); Dodge Challenger – небольшое перекрытие (оценка – плохо);

– небольшое перекрытие (оценка – плохо); Dodge Charger – небольшое перекрытие (оценка – плохо);

– небольшое перекрытие (оценка – плохо); Ford Escape – боковой удар (оценка – плохо);

– боковой удар (оценка – плохо); GMC Sierra 1500 – небольшое перекрытие (оценка – плохо);

– небольшое перекрытие (оценка – плохо); GMC Terrain – боковой удар (оценка – плохо);

– боковой удар (оценка – плохо); Honda Passport – боковой удар (оценка – плохо);

– боковой удар (оценка – плохо); Honda Pilot – боковой удар (оценка – плохо);

– боковой удар (оценка – плохо); Hyundai Palisade – среднее перекрытие (оценка – очень плохо);

– среднее перекрытие (оценка – очень плохо); Jeep Grand Cherokee – среднее перекрытие (оценка – очень плохо);

– среднее перекрытие (оценка – очень плохо); Jeep Renegade – среднее перекрытие (оценка – очень плохо), боковой удар (оценка – плохо);

– среднее перекрытие (оценка – очень плохо), боковой удар (оценка – плохо); Jeep Wrangler – небольшое перекрытие (оценка – плохо);

– небольшое перекрытие (оценка – плохо); Kia Forte (Cerato) – боковой удар (оценка – плохо);

(Cerato) – боковой удар (оценка – плохо); Mazda CX-9 – среднее перекрытие (оценка – плохо);

– среднее перекрытие (оценка – плохо); Mitsubishi Eclipse Cross – среднее перекрытие (оценка – очень плохо), боковой удар (оценка – очень плохо);

– среднее перекрытие (оценка – очень плохо), боковой удар (оценка – очень плохо); Mitsubishi Mirage – небольшое перекрытие (оценка – плохо);

– небольшое перекрытие (оценка – плохо); Nissan Altima – боковой удар (оценка – плохо);

– боковой удар (оценка – плохо); Nissan Murano – среднее перекрытие (оценка – очень плохо);

– среднее перекрытие (оценка – очень плохо); Nissan Rogue (X-Trail) – среднее перекрытие (оценка – плохо);

(X-Trail) – среднее перекрытие (оценка – плохо); Subaru Crosstrek – боковой удар (оценка – очень плохо);

– боковой удар (оценка – очень плохо); Subaru Forester – среднее перекрытие (оценка – плохо);

– среднее перекрытие (оценка – плохо); Subaru Impreza – боковой удар (оценка – очень плохо);

– боковой удар (оценка – очень плохо); Toyota Highlander – среднее перекрытие (оценка – плохо);

– среднее перекрытие (оценка – плохо); Toyota Tacoma – боковой удар (оценка – плохо), небольшое перекрытие (оценка – плохо);

– боковой удар (оценка – плохо), небольшое перекрытие (оценка – плохо); Volkswagen Atlas – среднее перекрытие (оценка – плохо).

Отмечается, что все эти автомобили по предыдущей методике испытаний IIHS демонстрировали высокий уровень безопасности. Так что можно ожидать, что уже совсем скоро большинство автопроизводителей адаптируется к новым правилам американских краш-тестов, тем самым исключив свои модели из этого анти-рейтинга.