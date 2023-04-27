Названы самые небезопасные автомобили в 2023 году: их лучше обходить стороной

С недавних пор покупатели стали обращать внимание не только на цену автомобиля и его надежность, но и на ряд других факторов, включая безопасность. Выяснить, какие машины имеют самый низкий уровень защиты при ДТП решили канадские журналисты.
В своем исследовании они опирались на результаты краш-тестов, проведенных местной организацией IIHS (страховой институт безопасности дорожного движения).
В 2023-м у нее резко ужесточились методика проведения испытаний. И это привело к тому, что те модели, которые еще в прошлом году считались безопасными, в этом – провалили тесты.
Самые небезопасные автомобили по версии издания «Driving» и IIHS (распределены в алфавитном порядке)
- Audi Q3 – боковой удар (оценка – плохо);
- Buick Encore – среднее перекрытие (оценка – очень плохо);
- Chevrolet Equinox – среднее перекрытие (оценка – очень плохо), боковой удар (оценка – плохо);
- Chevrolet Malibu – боковой удар (оценка – очень плохо);
- Chevrolet Silverado 1500 – небольшое перекрытие (оценка – плохо);
- Chevrolet Traverse – среднее перекрытие (оценка – плохо);
- Chrysler 300 – небольшое перекрытие (оценка – плохо);
- Dodge Challenger – небольшое перекрытие (оценка – плохо);
- Dodge Charger – небольшое перекрытие (оценка – плохо);
- Ford Escape – боковой удар (оценка – плохо);
- GMC Sierra 1500 – небольшое перекрытие (оценка – плохо);
- GMC Terrain – боковой удар (оценка – плохо);
- Honda Passport – боковой удар (оценка – плохо);
- Honda Pilot – боковой удар (оценка – плохо);
- Hyundai Palisade – среднее перекрытие (оценка – очень плохо);
- Jeep Grand Cherokee – среднее перекрытие (оценка – очень плохо);
- Jeep Renegade – среднее перекрытие (оценка – очень плохо), боковой удар (оценка – плохо);
- Jeep Wrangler – небольшое перекрытие (оценка – плохо);
- Kia Forte (Cerato) – боковой удар (оценка – плохо);
- Mazda CX-9 – среднее перекрытие (оценка – плохо);
- Mitsubishi Eclipse Cross – среднее перекрытие (оценка – очень плохо), боковой удар (оценка – очень плохо);
- Mitsubishi Mirage – небольшое перекрытие (оценка – плохо);
- Nissan Altima – боковой удар (оценка – плохо);
- Nissan Murano – среднее перекрытие (оценка – очень плохо);
- Nissan Rogue (X-Trail) – среднее перекрытие (оценка – плохо);
- Subaru Crosstrek – боковой удар (оценка – очень плохо);
- Subaru Forester – среднее перекрытие (оценка – плохо);
- Subaru Impreza – боковой удар (оценка – очень плохо);
- Toyota Highlander – среднее перекрытие (оценка – плохо);
- Toyota Tacoma – боковой удар (оценка – плохо), небольшое перекрытие (оценка – плохо);
- Volkswagen Atlas – среднее перекрытие (оценка – плохо).
Отмечается, что все эти автомобили по предыдущей методике испытаний IIHS демонстрировали высокий уровень безопасности. Так что можно ожидать, что уже совсем скоро большинство автопроизводителей адаптируется к новым правилам американских краш-тестов, тем самым исключив свои модели из этого анти-рейтинга.