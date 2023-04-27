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Названы самые небезопасные автомобили в 2023 году: их лучше обходить стороной

Многие из этих моделей сейчас продается в России

Текст: Алексей Шмидт
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С недавних пор покупатели стали обращать внимание не только на цену автомобиля и его надежность, но и на ряд других факторов, включая безопасность. Выяснить, какие машины имеют самый низкий уровень защиты при ДТП решили канадские журналисты. 

В своем исследовании они опирались на результаты краш-тестов, проведенных местной организацией IIHS (страховой институт безопасности дорожного движения).

В 2023-м у нее резко ужесточились методика проведения испытаний. И это привело к тому, что те модели, которые еще в прошлом году считались безопасными, в этом – провалили тесты.

Самые небезопасные автомобили по версии издания «Driving» и IIHS (распределены в алфавитном порядке)

  • Audi Q3 – боковой удар (оценка – плохо);
  • Buick Encore – среднее перекрытие (оценка – очень плохо);
  • Chevrolet Equinox – среднее перекрытие (оценка – очень плохо), боковой удар (оценка – плохо);
  • Chevrolet Malibu – боковой удар (оценка – очень плохо);
  • Chevrolet Silverado 1500 – небольшое перекрытие (оценка – плохо);
  • Chevrolet Traverse – среднее перекрытие (оценка – плохо);
  • Chrysler 300 – небольшое перекрытие (оценка – плохо);
  • Dodge Challenger – небольшое перекрытие (оценка – плохо);
  • Dodge Charger – небольшое перекрытие (оценка – плохо);
  • Ford Escape – боковой удар (оценка – плохо);
  • GMC Sierra 1500 – небольшое перекрытие (оценка – плохо);
  • GMC Terrain – боковой удар (оценка – плохо);
  • Honda Passport – боковой удар (оценка – плохо);
  • Honda Pilot – боковой удар (оценка – плохо);
  • Hyundai Palisade – среднее перекрытие (оценка – очень плохо);
  • Jeep Grand Cherokee – среднее перекрытие (оценка – очень плохо);
  • Jeep Renegade – среднее перекрытие (оценка – очень плохо), боковой удар (оценка – плохо);
  • Jeep Wrangler – небольшое перекрытие (оценка – плохо);
  • Kia Forte (Cerato) – боковой удар (оценка – плохо);
  • Mazda CX-9 – среднее перекрытие (оценка – плохо);
  • Mitsubishi Eclipse Cross – среднее перекрытие (оценка – очень плохо), боковой удар (оценка – очень плохо);
  • Mitsubishi Mirage – небольшое перекрытие (оценка – плохо);
  • Nissan Altima – боковой удар (оценка – плохо);
  • Nissan Murano – среднее перекрытие (оценка – очень плохо);
  • Nissan Rogue (X-Trail) – среднее перекрытие (оценка – плохо);
  • Subaru Crosstrek – боковой удар (оценка – очень плохо);
  • Subaru Forester – среднее перекрытие (оценка – плохо);
  • Subaru Impreza – боковой удар (оценка – очень плохо); 
  • Toyota Highlander – среднее перекрытие (оценка – плохо);
  • Toyota Tacoma – боковой удар (оценка – плохо), небольшое перекрытие (оценка – плохо);
  • Volkswagen Atlas – среднее перекрытие (оценка – плохо).

Отмечается, что все эти автомобили по предыдущей методике испытаний IIHS демонстрировали высокий уровень безопасности. Так что можно ожидать, что уже совсем скоро большинство автопроизводителей адаптируется к новым правилам американских краш-тестов, тем самым исключив свои модели из этого анти-рейтинга.

Источник:Driving.ca

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