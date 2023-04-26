Интеллект водителя связали с маркой автомобиля, которым он владеет: Land Rover, Fiat и BMW худшие

Крайне необычное исследование вышло на британском портале «Scrapcarcomparison». Его авторы провели тест на IQ более 2 тысяч водителей, после чего связали уровень интеллекта респондентов с брендом автомобиля, которым они владеют.

В ходе анализа выяснилось, что стереотипы, бытующие как в мире, так и России, по крайней мере частично имеют место и в реальности.

Самыми «неумными» были названы водители автомобилей британской марки Land Rover. Их средний результат в тесте на интеллект составил 88,58 балла. Немного лучше дела обстоят с владельцами машин итальянского бренда Fiat – 90,14 балла, а тройку по этому показателю замыкают люди, передвигающиеся по дорогам на BMW (их средний IQ составил 91,68 балла).

Далее по росту интеллекта располагаются владельцы: Volkswagen (92,2 балла), Volvo (92,4 балла), Ford (92,7 балла), Honda (92,8 балла), Kia (93 балла), Audi (93,2 балла), Renault (93,4 балла), Hyundai (93,5 балла) и Citroen (94,2 балла).

Что касается самых умных водителей, то они, согласно исследованию британских журналистов, ездят на автомобилях:

Skoda – средний балл IQ – 99;

Suzuki – средний балл IQ – 98,09;

Peugeot – средний балл IQ –97,79;

Mini – средний балл IQ – 97,41;

Mazda – средний балл IQ – 95,91;

Toyota – средний балл IQ – 95,76;

Vauxhall – средний балл IQ – 95,11;

Mercedes-Benz – средний балл IQ – 94,74;

Nissan – средний балл IQ – 94,71;

Seat – средний балл IQ – 94,71.

Напомним, среднемировой уровень IQ людей составляет от 85 до 115 баллов. Так что в эту вилку попадают абсолютно все владельцы представленных в исследовании марок, включая тех же водителей Land Rover, Fiat и BMW.