Названы худшие кроссоверы и внедорожники: на их обслуживании и ремонте можно разориться

При эксплуатации автомобиля расходы на его обслуживание и ремонт неизбежны. Вместе с амортизацией, налогами и затратами на топливо поддержание транспортного средства в исправном состоянии является чуть ли не самым большим финансовым бременем, ложащимся на автовладельца.

Эксперты американского журнала «Hot Cars» решили выяснить, какие автомобили из самого популярного в мире сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники) является самыми дорогими в содержании с оглядкой на стоимость их обслуживания и ремонта.

В своем материале они опирались на статистику от известных компаний и сервисов (KBB, Edmunds и CarEdge).

Porsche Cayenne (3 поколение)

Худшим по затратам в первые 10 лет на обслуживание и ремонт оказался кроссовер родом из Штутгарта. Согласно подсчетам аналитиков, за этот период владелец такого автомобиля тратит в среднем 20 тысяч 522 доллара (1 миллион 670 тысяч рублей).

Вероятность капитального ремонта в этот срок в случае с третьей генерацией «Кайена» составляет 61%.

Porsche Macan (1 поколения)

За первые 10 лет эксплуатации этот роскошный компакт-кроссовер потребует своего владельца раскошелиться примерно на 20 тысяч долларов (1 миллион 635 тысяч рублей).

Вероятность того, что «Макану» понадобится капремонт в течение первого десятилетия с момента покупки – 60,89%.

BMW X6 M (3 поколение)

В тройку худших SUV по стоимости ремонта и обслуживания вошел баварский производительный кроссовер X6 M.

Ожидаемый счет за его техническое обслуживание и ремонт в обозначенный период составляет порядка 18 тысяч 900 долларов (1 миллион 542 тысячи рублей), а вероятность крупных поломок равна 54,61%.

BMW X7 (1 поколение)

Полноразмерный вседорожник той же BMW оказался близок по стоимости обслуживания и восстановления к X6 M, уступив тому всего 345 долларов.

В среднем владелец этой модели выложит из кармана за 10 лет на такие нужды 18 тысяч 550 долларов (1 миллион 512 тысяч рублей). Возможность того, что машине понадобится капремонт в этот период, составляет 54,61%.

BMW X5 (4 поколение)

Очередное творение инженеров из Баварии. В случае с ним за 10 лет эксплуатации придется заплатить за обслуживание и ремонт порядка 18 тысяч 389 долларов (чуть менее полутора миллионов рублей), а шанс того, что в обозначенный период машина серьезно сломается – 54,61%.

Land Rover Range Rover (5 поколение)

Замкнул ТОП-6 SUV по самым высоким расходам на ремонт и обслуживание британский внедорожник от Land Rover с результатом в 18 тысяч 228 долларов потенциальных затрат (1 миллион 485 тысяч рублей) и 46,3% вероятности капремонта в первые 10 лет использования.