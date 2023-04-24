Эти малолитражки расходуют меньше 5 литров топлива на 100 км: их рекомендуют покупать экономным людям

Затраты на топливо являются одной из главных статей расхода при эксплуатации большинства видов автомобилей. Как сэкономить на этом придумали автопроизводители, разработав формат машин-малолитражек. Но какие из них потребляют меньше всех горячего? Ответ на этот вопрос решили дать журналисты британского издания «What Car».

В свой рейтинг, получивший название True MPG, они включили исключительно автомобили с литровыми двигателями, которые тестировали на протяжении пяти последних лет.

Volkswagen Up!

Лучшим по показателю расхода мотора оказался компактный немецкий хэтчбек Up. Выяснилось, что в ходе тестов в среднем его двигатель 1.0i мощностью 60 лошадиных сил потреблял всего 4,2-литра бензина на 100 км.

Skoda Citigo

Литровый мотор MPI этой «Шкоды», выдающий 60 лошадиных сил, может похвастать расходом в 4,27-литра на 100 км. Впрочем, купить такой автомобиль новым не получится. Его уже сняли с производства.

Seat Ibiza

Испанский хэтчбек, оборудованный двигателем 1.0 TSI на 95 лошадиных сил, продемонстрировал в тестах британских журналистов средний расход в 4,36-литра. Помимо экономичности его похвалили за практичность и приятное управление.

Volkswagen Up!

Очередное появление в этом рейтинге модели Up! обусловлено наличием в ее линейке еще одного литрового мотора, зарекомендовавшего себя как очень экономичный. Это двигатель TSI на 90 л.с., потребляющий в среднем на 100 км пути всего 4,39-литра горючего.

Toyota Aygo X

Оказалось, что японская 5-дверка с ее скромным литровым силовым агрегатом тратит в среднем на преодоление 100 километров 4,50-литра топлива.

Volkswagen Polo

Еще один хэтчбек Volkswagen с низким расходом. Согласно информации, собранной в ходе тестов, его 95-сильный мотор TSI рабочим объемом 1 литр «ест» ни много ни мало 4,54-литра бензина на 100 км.

Kia Picanto

Расход топлива этой корейской компактной пятидверной модели в версии с литровым двигателем DPi ISG составляет всего 4,55-литра на 100 км.

Volkswagen Tiago

Кроссовер Volkswagen оснащается тем же литровым двигателем TSI, что и Polo. Он выдает 95 л.с., но вес делает свое дело. «Паркетник» потребляет на 120 грамм топлива больше на 100 км, чем хэтчбек «Поло» (4,66-литра на 100 км), но даже этот результат можно назвать выдающимся, учитывая, что в сегменте SUV подобраться к нему пока никому так и не удалось.

Fiat 500 Hybrid

Замыкает этот список итальянский сити-кар с индексом «500», у которого в Европе есть версия «мягкий» гибрид. Она отличается самым низким в моторной гамме расходом горючего, равным всего 4,70-литра на 100 км.