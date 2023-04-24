В Японии назвали лучшие западные компакт-кроссоверы: выбор удивит

Как известно, жители Японии по большей части выбирают продукцию собственного автопрома, однако некоторым из них интересны и зарубежные автомобили, в том числе европейские. Журналисты японского издания «BestCar» опубликовали на страницах своего портала материал, в котором назвали лучшие по их мнению импортные компактные кроссоверы.

В своей подборке они ориентировались на среднюю цену машины в 3 миллиона 273 тысячи иен (до 2 миллионов рублей), а также рассматривали исключительно новинки, недавно поступившие на местный рынок.

Renault Captur

Лучшим вариантом в обозначенный бюджет и подходящим под все параметры был назван французский «паркетник» Renault Captur (не путать с российским Renault Kaptur, снятым с производства). Журналисты из Японии похвалили его за соотношение цена/оснащение, отметив относительно невысокую стоимость по местным меркам – от 3 миллионов 190 тысяч иен (1 миллион 930 тысяч рублей).

Кроме того, им понравился необычный дизайн машины, ее просторный багажник и производительные 1,3- и 1,6-литровые моторы E-Tech, а также приятная управляемость, которая, как утверждают японцы, близка к спортивной.

Volkswagen T-Cross

Этот кроссовер является самым продаваемым импортным представителем сегмента SUV в Японии. Местные журналисты выделили его аккуратный и практичный дизайн, свойственный всем «Фольксвагенам», а также удобство, продвинутую информационно-развлекательную систему и стабильное поведение на дороге.

В Японии продают T-Cross только с одним вариантом двигателя – литровым 3-цилиндровым турбомотором. Стоят такие кроссоверы от 3 миллионов 43 тысяч иен (1 миллион 850 тысяч рублей).

Citroen C4

Замкнул тройку лучших по мнению японских журналистов европейских кроссоверов Citroen C4. Автор статьи порекомендовал читателям из «страны восходящего солнца» этот кроссовер за его интересный внешний облик и впечатляющие ходовые качества, которые, по его словам, напоминают поведение «гидроподвески прошлых лет».

В Японии французский «паркетник» продают с 1,2-литровым бензиновым турбомотором и 1,5-литровым турбодизелем. Цены на него начинаются от 3 миллионов 273 тысяч иен или 1 миллион 980 тысяч рублей.