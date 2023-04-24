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Новый Renault Captur собирается обыграть Mitsubishi ASX: первые фото

В Renault хотят дистанцироваться от сходства с соплатформенным кроссовером Mitsubishi

Текст: Алексей Шмидт
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На европейский рынок кроссовер Renault Captur вышел в далеком 2013 году. Вторая генерация этой модели появилась в «Старом Свете» в 2019-м и была построена на новой модульной платформе CMF-B (не путать с российским Renault Kaptur, который больше не выпускается). 

В рамках альянса Renault-Nissan-Mitsubishi недавно свет увидел новый Mitsubishi ASX, оказавшийся практически полноценной визуальной копией Captur. Неудивительно, что теперь во Франции пытаются визуально дистанцироваться от своего соплатформенника.

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Судя по первым фотографиям прототипов, модернизированный кроссовер Renault примерит на себе новые дизайнерские решения, которые позволят ему быть непохожим на ASX. 

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Предполагается, что большая часть визуальных перемен в экстерьере Captur придется на переднюю часть кузова, но не обойдут изменения и корму.

Французскому кроссоверу должна достаться по иному оформленная радиаторная решетка с бампером, а также головная оптика с фарами новой формы и светодиодиодными вертикальными «бумерангами» дневных ходовых огней. 

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Что касается кормы, то в этой части, скорее всего, C-образные фонари сохранят прежний формат, но сменят графику. Кроме того, изменению подвергнется бампер.

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Перемены в салоне должны свестись к появлению новейшей информационно-развлекательной системы OpenR с современным программным обеспечением и 9,3-дюймовым дисплеем. Вместе с тем, внутри машины будет также установлен 10,2-дюймовый экран, ответственный за отображение информации на приборной панели.

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Определенные новшества ожидают и техническую часть кроссовера. Так, к примеру, актуальный дизель BlueHDI могут заменить на литровый рядный 4-цилиндровый бензиновый мотор, способный работать в том числе и на природном газе. При этом традиционные гибридные и подключаемые версии практически наверняка будут оставаться в строю и дальше.

Официальная премьера нового Renault Captur состоится уже в этом году. 

Источник:Spyder7
Фото:Response

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