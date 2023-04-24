Новый Renault Captur собирается обыграть Mitsubishi ASX: первые фото

На европейский рынок кроссовер Renault Captur вышел в далеком 2013 году. Вторая генерация этой модели появилась в «Старом Свете» в 2019-м и была построена на новой модульной платформе CMF-B (не путать с российским Renault Kaptur, который больше не выпускается).

В рамках альянса Renault-Nissan-Mitsubishi недавно свет увидел новый Mitsubishi ASX, оказавшийся практически полноценной визуальной копией Captur. Неудивительно, что теперь во Франции пытаются визуально дистанцироваться от своего соплатформенника.

Судя по первым фотографиям прототипов, модернизированный кроссовер Renault примерит на себе новые дизайнерские решения, которые позволят ему быть непохожим на ASX.

Предполагается, что большая часть визуальных перемен в экстерьере Captur придется на переднюю часть кузова, но не обойдут изменения и корму.

Французскому кроссоверу должна достаться по иному оформленная радиаторная решетка с бампером, а также головная оптика с фарами новой формы и светодиодиодными вертикальными «бумерангами» дневных ходовых огней.

Что касается кормы, то в этой части, скорее всего, C-образные фонари сохранят прежний формат, но сменят графику. Кроме того, изменению подвергнется бампер.

Перемены в салоне должны свестись к появлению новейшей информационно-развлекательной системы OpenR с современным программным обеспечением и 9,3-дюймовым дисплеем. Вместе с тем, внутри машины будет также установлен 10,2-дюймовый экран, ответственный за отображение информации на приборной панели.

Определенные новшества ожидают и техническую часть кроссовера. Так, к примеру, актуальный дизель BlueHDI могут заменить на литровый рядный 4-цилиндровый бензиновый мотор, способный работать в том числе и на природном газе. При этом традиционные гибридные и подключаемые версии практически наверняка будут оставаться в строю и дальше.

Официальная премьера нового Renault Captur состоится уже в этом году.