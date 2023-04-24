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В Китае обновили кроссовер Jetta VS5: это аналог Skoda Karoq 

Такие автомобили уже продаются в России, но в дорестайлинговой версии

Текст: Алексей Шмидт

Марка Jetta была создана Volkswagen и FAW в 2019 году и была предназначена исключительно для китайского рынка, однако с недавних пор машины этого бренда ввозят и в Россию. Одна из первых моделей этой компании – кроссовер VS5 – дебютировал одновременно с появлением этого автопроизводителя и теперь его ожидает плановое обновление.

На автосалон в Шанхае привезли модернизированный «паркетник» Jetta VS5. Он, напомним, является техническим клоном хорошо знакомого среди россиян кроссовера Skoda Karoq. Внешних изменений у кроссовера оказалось немного – только фары с новыми линзами. Однако некоторые новшества оказались припасены и внутри.

К примеру, в салоне VS5 появилась новая мультимедийная система, дисплей которой увеличили с 8 до 10 дюймов, а также расширили оперативную память устройства с 500 МБ до 1 ГБ.

В самых дорогих комплектациях в арсенал кроссовера вошли система кругового обзора, а также атмосферная подсветка интерьера. 

В техническую сторону модели инженеры Jetta решили не вмешиваться, так что обновленный «паркетник» сохранил 1,4-литровый «наддувный» бензиновый мотор TSI мощностью 150 лошадиных сил, работающий в паре с пятискоростной МКПП или 6-диапазонным «автоматом». Привод, как и прежде, может быть только передним.

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Габариты автомобиля не изменились и составляют 4418 мм в длину, 1841 мм в ширину и 1616 мм в высоту. По первому показателю VS5 превосходит Karoq, но колесная база у машин одинаковая – 2630 мм. 

Продажи реформенного кроссовера Jetta в Китае стартуют уже в начале мая. Не исключено, что в перспективе такие автомобили начнут появляться и в России.

Пока же к нам ввозят по параллельному импорту дорестайлинговые «паркетники» образца 2022 модельного года, за которые дилеры просят от 2 миллионов рублей. 

Источник:Autohome

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