Раскрыты самые красивые автомобили 2023 года: победители удивят

Каждый год жюри премии «Car Design Award» раскрывает самые красивые автомобили года в категории «Лучший автомобильный дизайн». Конкурс стартовал в далеком 1984-м и его главным организатором был авторитетный итальянский журнал Auto&Design. Он награждал самые привлекательные автомобили, а с 2016 года разделил их на три категории – «Концепт-кары», «Серийные автомобили» и «Общий дизайн бренда».

Накануне в Милане состоялось награждение победителей этого года. Церемония прошла в знаменитом музее дизайна ADI.

Концепт Genesis X Convertible

В категории концепт-каров первое место неожиданно досталось корейской марке Genesis и ее прототипу X Convertible. В прошлом году в этой категории первенствовал Toyota Compact Cruiser EV.

В номинации «Серийный автомобиль с лучшим дизайном» победу вырвала Ferrari с ее первым в истории кроссовером – Purosangue. Серебро зарезервировал за собой Toyota Prius, а бронзу дебютный электрический кроссовер Jeep, получивший название Avenger.

Награда за общий дизайн бренда также оказалась за итальянцами, которые в борьбе за нее сумели опередить Kia и Hyundai. В итоге две эти корейские марки заняли в этой номинации второе и третье места соответственно.

В 2022 году, напомним, победа в категории «Общий дизайн бренда» была присуждена шведской компании Polestar.

Все победители конкурса Car Design Award 2023:

Категория концепт-каров – Genesis X Convertible;

Категория серийных автомобилей – Ferrari Purosangue;

Категория общий дизайн бренда – Ferrari.