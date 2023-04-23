Самые странные кроссоверы и внедорожники в мире: они вам вряд ли понравятся

Кроссоверы и внедорожники на протяжении многих лет являются самыми популярными автомобилями на планете. Выбор таких машин постоянно растет, но все они плюс-минус выглядят одинаково. Редакция Daily-Motor.Ru решила оглянуться немного назад и вспомнить самые странные творения в этом сегменте мирового автопрома.

Nissan Murano CrossCabriolet

В начале 2010-х машины из сегмента SUV уже пользовались неплохим спросом, как, собственно, и кабриолеты. Вероятно, именно по этой причине Nissan решил совместить два этих, казалось бы, несовместимых формата в одном автомобиле. Машину с необычным внешним видом назвали Murano CrossCabriolet.

Кросс-кабриолет получил неуклюжие пропорции с низкой линией крыши, подчеркивающие громоздкость задней части кузова. Кроме того, такой странный автомобиль из-за компромиссных решений в конструкции имел ряд неприятных недостатков, включая сильные крены при прохождении поворотов.

Coggiola T-Rex

Большинству автомобилистов хорошо знаком гигантский внедорожник Hummer H1, однако о его итальянском аналоге мало кто слышал. Машину построили на платформе H1 и оснастили 6,5-литровым турбодизельным V8.

При этом автомобиль сильно отличался от оригинального «Хаммера» благодаря совершенно иному кузову и наличию роскошного интерьера. Привлекательным такой внедорожник назвать было нельзя – ему досталась джипо-подобная радиаторная решетка и сильно выпуклая задняя часть с пугающими фонарями.

Разработчики планировали продать 50 машин по цене более полумиллиона долларов за штуку, но в реальности автомобиль приобрел только один покупатель, после чего проект свернули.

Jeep Treo

Представленный в 2003 году необычный вездеход от Jeep стал видением американского бренда будущего, когда люди будут выбирать автомобили с альтернативным видом топлива, и необычных, но функциональных форматов.

Благодаря короткой компактной раме и колесам, торчащим по бокам, идея субкомпактного внедорожника вышла на новый уровень. Планировалось, что комплектовать такой 3-местный автомобиль будут гибридной силовой установкой, но в конечном счете проект был закрыт еще до его завершения.

Sbarro 4×4+2

Хотя внешне это совсем не кажется, но Sbarro 4×4+2 начинал свою жизнь как Porsche Cayenne. Впоследствии машину переработали в Италии, после чего привезли ее на Женевский автосалон 2018 года. Любые следы оригинального Cayenne испарились. Их заменил сбивающий с толку дизайн, который как будто специально попытались сделать максимально странным и непривлекательным.

Вишенкой на торте стало наличие у этой машины двух дополнительных колес, которые не касались земли и не несли в себе никакого смысла.

Suzuki X-90

В 90-е многие автопроизводители разрабатывали всевозможные внедорожные модели, стремясь заполнить ниши, о которых раньше никто даже не мог и подумать. Одним из таких автомобилей оказался Suzuki X-90, который в итоге вошел в список самых худших машин своей эпохи.

Во многом это было связано с тем, что компактный внедорожник пытался совместить в себе слишком много форматов одновременно. Это был 2-местный кабриолет и параллельно с этим небольшой вездеход, который выглядел очень странно. Автомобиль продавался в мизерном количестве и в итоге его сняли с производства спустя 2 года после начала выпуска.