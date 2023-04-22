Эти марки выпускают самые надежные автомобили: их машины можно покупать не глядя

Существует мнение, что в современном мире ни одна компания не стремится к выпуску надежных автомобилей. Впрочем, несмотря на общую тенденцию к тому, что машины становятся «одноразовыми», запрос на беспроблемную технику в мире все еще существует. Как, собственно, существуют и автопроизводители, которые пусть уже не так яро как раньше, не стараются делать свою продукцию надежной.

Редакция Daily-Motor.Ru ознакомилась со свежим исследованием американских компаний Cox Automotive и Kelley Blue Book, опубликованном на портале «Hot Cars». В нем аналитики решили выяснить, какие компании продолжают выпускать беспроблемные автомобили.

Для этого они воспользовались статистикой о поломках различных моделей в США с начала 2023 года.

Toyota

Самым надежным автомобильным брендом в 2023 году оказалась Toyota. На протяжении десятилетий японский автопроизводитель считался одним из лучших в плане отсутствия проблем с его машинами. И спустя годы его репутация осталась непоколебима. Consumer Reports присвоил этой марке за надежность в 72 балла из 100 возможных, а самыми крепкими моделями назвал Corolla Hybrid и Prius.

Lexus

Премиальный суббренд «Тойоты» перенял у нее, пожалуй, главное качество – беспроблемность. Надёжность автомобилей этой марки американские эксперты оценили в 72 балла из 100. В числе самых крепких моделей компании в 2023 году оказались внедорожник GX и кроссовер NX.

Mazda

Автомобильная марка из Хиросимы за последние десять лет сделала большой шаг в сторону качества своих машин. Секрет успеха компании эксперты связывают с широким использованием одной и той же удачной платформы во многих моделях. Но самыми надежными среди них считаются MX-5 Miata, а также CX-3 и CX-5. Средний рейтинг надежности автомобилей компании в 2023 году оказался равен 65 баллам из 100.

BMW

Неожиданно для многих в ТОП-5 брендов, делающих самые беспроблемные автомобили, вошла немецкая марка BMW. Компании удалось совершить существенный скачок за последний год и догнать по этому показателю Mazda. Consumer Reports присвоил автомобилям BMW в 2023 году средний рейтинг надежности 65 баллов из 100, а самой крепкой моделью назвал 3-Series.

Honda

Замкнул пятерку еще один японский автопроизводитель, который всегда славился тем, что выпускает крепкие автомобили. Рейтинг надежности автомобилей этой марки составил 62 балла из 100, а самыми беспроблемными моделями оказались: Accord, Passport и Civic.

С 6 по 10 место в этом ТОП-е расположились также:

Audi – средний рейтинг надежности 60 баллов из 100 (самые крепкие модели – A3 и A4);

Subaru – средний рейтинг надежности 59 баллов из 100 (самые крепкие модели – Crosstrek/XV, Impreza, Outback и Legacy);

Acura – средний рейтинг надежности 57 баллов из 100 (самые крепкие модели – TLX, MDX и RDX);

Kia – средний рейтинг надежности 54 балла из 100 (самые крепкие модели – Carnival, EV6 и Telluride);

Lincoln – средний рейтинг надежности 54 балла из 100 (самая крепкая модель в линейке марки – Nautilus).