ДомойАвтоновости сегодняДвигатели этих автомобилей почти не ломаются: их рекомендуют к покупке

Двигатели этих автомобилей почти не ломаются: их рекомендуют к покупке

Главным критерием оценки в этом ТОП-е было среднее количество появлений индикации Check Engine

Текст: Алиса Шашкова
2016 honda cr v

Как известно, двигатель – сердце автомобиля. Вместе с тем это еще и один из самых дорогостоящих его компонентов. Какие компании выпускают машины с самыми крепкими моторами решили выяснить в «CarMD». С результатами исследования ознакомилась редакция Daily-Motor.Ru.

Специалисты американской фирмы специализируются на производстве диагностического оборудования, так что хорошо знакомы со статистикой поломок моторов той или иной компании.

Главным критерием оценки в этом рейтинге было среднее количество индикаций на приборной панели машины обозначения «Check Engine» (требуется проверка двигателя) за последние 5 лет.

Компании, делающие самые надежные двигатели по версии «CarMD»

  • На первой строчке по этому показателю расположилась Mitsubishi со средним количеством срабатывания лампочки проверки двигателя 0,66%. 
  • Серебро досталось автомобилям немецкого концерна Mercedes-Benz – 0,74%, а бронзу получила продукция компании Volkswagen (0,81%).
  • Далее расположились такие компании, как: Buick (0,84%), Ford (0,89%), Mazda (0,93%), BMW (0,94%), GMC (0,97%), Subaru (0,99%) и Cadillac (0,99%).

Что касается подборки автомобилей с самыми надежными двигателями, то в этот список вошли: Toyota Tacoma, Honda CR-V, Toyota Camry, Honda Accord, Hyundai Santa Fe, Ford Explorer и Nissan Qashqai. 

Источник:CarMD

Интересное по теме:

1 КОММЕНТАРИЙ

  1. В этой статье есть два списка. Оба списка ни коим образом между собой не перекликаются.
    В первом списке автомобили компаний: Mitsubishi, Mercedes-Benz, Volkswagen, Buick, Ford, Mazda, BMW, GMC, Subaru и Cadillac.
    Во втором автомобили компаний: Toyota, Honda, Hyundai, Ford и Nissan.

    Если кто то видит в здесь взаимосвязь, объясните мне, дикошарому.

    С уважением, мужик с Урала.

КОММЕНТАРИИ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Рекомендуем:

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+