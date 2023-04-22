Двигатели этих автомобилей почти не ломаются: их рекомендуют к покупке

Как известно, двигатель – сердце автомобиля. Вместе с тем это еще и один из самых дорогостоящих его компонентов. Какие компании выпускают машины с самыми крепкими моторами решили выяснить в «CarMD». С результатами исследования ознакомилась редакция Daily-Motor.Ru.

Специалисты американской фирмы специализируются на производстве диагностического оборудования, так что хорошо знакомы со статистикой поломок моторов той или иной компании.

Главным критерием оценки в этом рейтинге было среднее количество индикаций на приборной панели машины обозначения «Check Engine» (требуется проверка двигателя) за последние 5 лет.

Компании, делающие самые надежные двигатели по версии «CarMD»

На первой строчке по этому показателю расположилась Mitsubishi со средним количеством срабатывания лампочки проверки двигателя 0,66%.

Серебро досталось автомобилям немецкого концерна Mercedes-Benz – 0,74%, а бронзу получила продукция компании Volkswagen (0,81%).

Далее расположились такие компании, как: Buick (0,84%), Ford (0,89%), Mazda (0,93%), BMW (0,94%), GMC (0,97%), Subaru (0,99%) и Cadillac (0,99%).

Что касается подборки автомобилей с самыми надежными двигателями, то в этот список вошли: Toyota Tacoma, Honda CR-V, Toyota Camry, Honda Accord, Hyundai Santa Fe, Ford Explorer и Nissan Qashqai.