Эти автомобили названы самыми проблемными: их не рекомендуют покупать 

Согласно официальной статистике, легковой автомобильный парк России состоит по большей части из машин возрастом более 10 лет. Надежность таких авто часто к этому моменту оставляет желать лучшего. Но какие из них можно считать самыми проблемными? Ответ на этот вопрос дали в Германии.

Немецкая организация по техническому надзору TÜV опубликовала рейтинг самых ненадежных автомобилей возрастом от 10 до 11 лет с оглядкой на статистику по прохождению техосмотров у себя в стране. А Daily-Motor.Ru, в свою очередь, выделил из списка самых «ломучих» моделей автомобили, которые легко можно купить на вторичном рынке России.

Нельзя не отметить, что репрезентативность этого антирейтинга с оглядкой на наш рынок может оказаться лишь частичной, поскольку те автомобили, что продают в Европе, по технике порой существенно отличаются от российских аналогов.

Dacia Logan (в России Renault Logan)

Первое место в этом антирейтинге занял хорошо известный на российском рынке седан Logan. По итогам прошлого года в Германии техосмотр не смогли пройти 35,5% таких машин 2012-2013 года выпуска. В категории возрастом от 10 до 11 лет их средний пробег составил 133 тысячи километров.

Dacia Sandero (в России Renault Sandero)

Вторая строчка оказалась за еще одной моделью компании Renault, популярной среди покупателей в России. За минувший год техническую инспекцию в Германии провалили 35% таких автомобилей возрастом от 10 до 11 лет. Средний пробег хэтчбеков на момент обнаружения неисправностей был равен 105 тысячам километров.

Nissan Juke

Замкнул тройку самых ненадежных автомобилей по версии TÜV кроссовер Nissan с экстравагантным дизайном, который за последние 10 лет то появлялся на российском рынке, то внезапно покидал его.

В случае с этой моделью немцы насчитали 33,8% брака от общего количества машин возрастом от 10 до 11 лет. Согласно их отчету, в среднем «паркетники» Juke на этот момент успевали наездить по Германии более 130 тысяч км.