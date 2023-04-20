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На продажу в России выставили праворульную Lada Riva

29-летняя машина оценена ее владельцем в 250 тысяч рублей

Текст: Алексей Шмидт
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Все привыкли к тому, что по российским дорогам передвигается немало праворульных автомобилей, но когда речь заходит о таких «Жигулях», это часто вызывает удивление.

Одну из подобных машин недавно выставили на продажу в подмосковной Коломне. Соответствующее объявление обнаружила редакция Daily-Motor.Ru в рамках мониторинга крупнейших российских классифайдов.

Эта Lada Riva представляет собой экспортный вариант ВАЗ-2104, поставлявшийся в Великобританию. Такие машины помимо правостороннего расположения рулевой колонки и блока педалей обладали более богатым оснащением и опциями, которые были недоступны для советских покупателей. 

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По словам продавца машины, последние 23 года у автомобиля был один владелец. Универсал находится в хорошем состоянии.

«Кузов крепкий, ровный, не гнилой. Полный сток, никаких заварок и выворотов», – говорится в описании к объявлению. 

Приводит в движение автомобиль полуторалитровый бензиновый мотор мощностью 68 лошадиных сил, агрегатированный механической коробкой передач.

Что касается цены, то она составляет 250 тысяч рублей и не предусматривает торга. При этом продавец допускает возможность обмена своего авто, но только на машину с правым рулем и исключительно с задним приводом. 

Источник:Авито

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