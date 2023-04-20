На продажу в России выставили праворульную Lada Riva

Все привыкли к тому, что по российским дорогам передвигается немало праворульных автомобилей, но когда речь заходит о таких «Жигулях», это часто вызывает удивление.

Одну из подобных машин недавно выставили на продажу в подмосковной Коломне. Соответствующее объявление обнаружила редакция Daily-Motor.Ru в рамках мониторинга крупнейших российских классифайдов.

Эта Lada Riva представляет собой экспортный вариант ВАЗ-2104, поставлявшийся в Великобританию. Такие машины помимо правостороннего расположения рулевой колонки и блока педалей обладали более богатым оснащением и опциями, которые были недоступны для советских покупателей.

По словам продавца машины, последние 23 года у автомобиля был один владелец. Универсал находится в хорошем состоянии.

«Кузов крепкий, ровный, не гнилой. Полный сток, никаких заварок и выворотов», – говорится в описании к объявлению.

Приводит в движение автомобиль полуторалитровый бензиновый мотор мощностью 68 лошадиных сил, агрегатированный механической коробкой передач.

Что касается цены, то она составляет 250 тысяч рублей и не предусматривает торга. При этом продавец допускает возможность обмена своего авто, но только на машину с правым рулем и исключительно с задним приводом.