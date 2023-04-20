В Японии назвали 3 лучших небольших кроссовера: теперь их можно купить и в России

Вся троица, вошедшая в этот рейтинг, ранее официально на российском рынке не продавалась, однако с недавних пор такие машины ввозят к нам по параллельному импорту.
Редакция Daily-Motor.Ru ознакомилась с материалом японского издания «BestCar», в котором журналисты из «страны восходящего солнца» подняли тему лучших по их мнению субкомпактных кроссоверов на собственном рынке в бюджете от 1,8 до 2,8 миллиона йен (1 миллион 100 – 1 миллион 700 тысяч рублей).
Каждой из семи моделей, ставших участницами этого ТОПа, были проставлены оценки в шести категориях. Получившаяся сумма баллов определяла итоговое место машины в рейтинге. Лучшими оказались три местные модели.
Nissan Kicks
Один из самых популярных на японском рынке кроссоверов, который хвалят как за ходовые качества, так и за продвинутое техническое оснащение. В Японии такие машины стоят от 2 миллионов 800 юаней (1 миллион 700 тысяч рублей). Примерно те же деньги просят за параллельно импортированные «Киксы» с минимальным пробегом и 2022 года выпуска в России.
Оценка Nissan Kicks (максимум 10 баллов за каждый пункт):
·Комфорт вождения: 6 баллов;
·Качество вождения на дороге: 8 баллов;
·Характеристики вождения на бездорожье: 7 баллов;
·Мощность: 6 баллов;
·Удобство заднего сиденья: 6 баллов;
·Экономическая эффективность : 8 баллов;
Комплексная оценка: 41 балл.
Mazda CX-3
Самая компактная модель в линейке Mazda обладает не только фирменной «маздовской» управляемостью, но и неплохо показывает себя в условиях, когда необходимо выехать на легкое бездорожье.
В Японии CX-3 стоит от 1,9 миллиона йен (1 миллион 150 тысяч рублей), но в России можно найти как минимум несколько объявлений о продаже параллельно импортированных машин 2022 года выпуска за 2 миллиона 400 тысяч рублей.
Оценка Mazda CX-3 (максимум 10 баллов за каждый пункт):
·Комфорт при езде: 6 баллов;
·Качество вождения на дороге: 7 баллов;
·Ходовые качества на бездорожье: 7 баллов;
·Мощность: 9 баллов;
·Удобство заднего сиденья: 4 баллы;
·Экономическая эффективность: 6 баллов;
·Комплексная оценка: 39 баллов.
Toyota Yaris Cross
Простой кроссовер, который может похвастать не только знаменитой «тойотовской» надежностью, но и неплохими ходовыми качествами. При этом его топливная эффективность является одной из лучших в классе.
В России Toyota Yaris Cross, как и два других представителя этого рейтинга, ввозят «серым» методом.
Но если в родной для него Японии кроссовер стоит от 1 миллиона 900 тысяч йен (1 миллион 150 тысяч рублей), то у нас найти такой «паркетник» дешевле 1 миллиона 450 тысяч рублей очень непросто.
Оценка Toyota Yaris Cross (максимум 10 баллов за каждый пункт):
·Комфорт вождения: 5 баллов;
·Качество вождения на дороге: 7 баллов;
·Ходовые качества на бездорожье: 6 баллов;
·Мощность: 6 баллов;
·Удобство заднего сиденья: 5 баллов;
·Экономическая эффективность: 7 баллов;
Общая оценка: 36 баллов.