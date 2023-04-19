Посмотрите на Nissan Micra, застрявший на узкой улочке в Греции

Навигационные системы значительно облегчают нашу повседневную жизнь, когда необходимо попасть из одной точки в другую, не зная города. Впрочем, порой они наносят и серьезный вред. Причем, в первую очередь, самому автомобилю.

Этот опыт на себе недавно испытал водитель Nissan Micra. Двигаясь по навигатору, японский хэтчбек застрял на одной из узких улочек Греции. Новостью и фотографиями с места происшествия поделились местные власти.

Оказалось, что водитель Nissan свернул не туда, но вместо того, чтобы остановиться и развернуться, он решил продолжить движение по узкой улице, после чего оказался в ловушке между стенами двух зданий.

Компактная японская 5-дверка является одним из самых небольших автомобилей на планете. И, это сыграло злую шутку, создав иллюзию того, что машина сможет продолжить движение даже в таком нешироком пространстве. Кроме того, в итоге выяснилось, что застрявшая Micra является арендной, так что водитель вполне мог плохо чувствовать ее габариты.

Местные жители говорят, что это не первый случай появления автомобиля между стенами двух зданий. Несколько лет назад на этом же месте был подобный инцидент, но с каким автомобилем, они не уточнили.

Какие повреждения были нанесены Nissan Micra, ставшей участником второго подобного случая, неясно. Как и непонятно, получил ли водитель штраф. Впрочем, его наказания практически наверняка будут добиваться как власти города, так и компания, которая сдала автомобиль в аренду.