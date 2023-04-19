Названы 3 недорогих кроссовера из Японии, которые советуют покупать сами японцы

Японский онлайн-журнал «BestCarWeb» опубликовал ТОП-3 самых лучших предложений на местном рынке компактных кроссоверов стоимостью от 2 до 4 миллионов иен (при пересчете на рубли от 1,2 до 2,4 миллиона рублей). С рейтингом ознакомилась редакция Daily-Motor.Ru.
Автор статьи сетует на то, что в последнее время цены на автомобили в Японии сильно выросли, так что местным жителям, стремящимся приобрести машину из класса SUV, приходится рассматривать компактные модели.
Именно небольшие «паркетники» и стали главными действующими лицами этого рейтинга. Его участникам присуждались оценки (максимум 10 баллов) в различных категориях: от комфорта вождения до экономической эффективности. После чего эти цифры суммировались и выводился итоговый балл.
Toyota Corolla Cross
Эта модель представляет собой компактный «паркетник» с гибридным типом привода (E-Four). Стоит автомобиль практически столько, сколько седан Corolla (от 2 миллионов иен или 1,2 миллиона рублей), но может предложить для покупателей принципиально другой кузов.
Оценка Toyota Corolla Cross по десятибалльной шкале:
·Комфорт вождения: 7 баллов
·Качество вождения на дороге: 7 баллов
·Характеристики вождения на бездорожье: 7 баллов
·Мощность: 7 баллов
·Удобство заднего сиденья: 8 баллов
·Экономическая эффективность: 8 баллов
Комплексная оценка: 44 балла
Subaru Crosstrek/XV
Компактный вседорожник, который до недавнего времени назывался Crosstrek только в США, тогда как на других рынках (включая Россию) модель была представлена под именем XV.
Теперь все такие автомобили именуются «Кросстреками» и являются самыми доступными кроссоверами в линейке Subaru. За такие машины в Японии просят от 2,6 миллиона иен или чуть более полутора миллионов рублей.
Оценка Subaru Crosstrek (он же XV) по 10-бальной шкале:
·Комфорт вождения: 6 баллов
·Качество вождения на дороге: 7 баллов
·Характеристики вождения на бездорожье: 8 баллов
·Мощность: 7 баллов
·Комфорт заднего сиденья: 7 баллов
·Экономическая эффективность: 8 баллов
Комплексная оценка: 43 балла
Lexus UX
Замыкает тройку недорогих кроссоверов, которые рекомендуют покупать в Японии, самый компактный паркетник Lexus. По габаритам эта модель совпадает с Toyota C-HR, но обладает чертами, которые свойственны премиальным автомобилям. Стоят они на японском рынке от 4 миллионов иен или 2,4 миллиона рублей.
Оценка Lexus UX по десятибалльной шкале:
·Комфорт вождения: 8 баллов
·Качество вождения на дороге: 7 баллов
·Характеристики вождения на бездорожье: 7 баллов
·Мощность: 8 баллов
·Удобство заднего сиденья: 7 баллов
·Экономическая эффективность: 6 баллов
Комплексная оценка: 43 балла