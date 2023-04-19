Названы 3 недорогих кроссовера из Японии, которые советуют покупать сами японцы

Японский онлайн-журнал «BestCarWeb» опубликовал ТОП-3 самых лучших предложений на местном рынке компактных кроссоверов стоимостью от 2 до 4 миллионов иен (при пересчете на рубли от 1,2 до 2,4 миллиона рублей). С рейтингом ознакомилась редакция Daily-Motor.Ru.

Автор статьи сетует на то, что в последнее время цены на автомобили в Японии сильно выросли, так что местным жителям, стремящимся приобрести машину из класса SUV, приходится рассматривать компактные модели.

Именно небольшие «паркетники» и стали главными действующими лицами этого рейтинга. Его участникам присуждались оценки (максимум 10 баллов) в различных категориях: от комфорта вождения до экономической эффективности. После чего эти цифры суммировались и выводился итоговый балл.

Toyota Corolla Cross

Эта модель представляет собой компактный «паркетник» с гибридным типом привода (E-Four). Стоит автомобиль практически столько, сколько седан Corolla (от 2 миллионов иен или 1,2 миллиона рублей), но может предложить для покупателей принципиально другой кузов.

Оценка Toyota Corolla Cross по десятибалльной шкале:

·Комфорт вождения: 7 баллов

·Качество вождения на дороге: 7 баллов

·Характеристики вождения на бездорожье: 7 баллов

·Мощность: 7 баллов

·Удобство заднего сиденья: 8 баллов

·Экономическая эффективность: 8 баллов

Комплексная оценка: 44 балла

Subaru Crosstrek/XV

Компактный вседорожник, который до недавнего времени назывался Crosstrek только в США, тогда как на других рынках (включая Россию) модель была представлена под именем XV.

Теперь все такие автомобили именуются «Кросстреками» и являются самыми доступными кроссоверами в линейке Subaru. За такие машины в Японии просят от 2,6 миллиона иен или чуть более полутора миллионов рублей.

Оценка Subaru Crosstrek (он же XV) по 10-бальной шкале:

·Комфорт вождения: 6 баллов

·Качество вождения на дороге: 7 баллов

·Характеристики вождения на бездорожье: 8 баллов

·Мощность: 7 баллов

·Комфорт заднего сиденья: 7 баллов

·Экономическая эффективность: 8 баллов

Комплексная оценка: 43 балла

Lexus UX

Замыкает тройку недорогих кроссоверов, которые рекомендуют покупать в Японии, самый компактный паркетник Lexus. По габаритам эта модель совпадает с Toyota C-HR, но обладает чертами, которые свойственны премиальным автомобилям. Стоят они на японском рынке от 4 миллионов иен или 2,4 миллиона рублей.

Оценка Lexus UX по десятибалльной шкале:

·Комфорт вождения: 8 баллов

·Качество вождения на дороге: 7 баллов

·Характеристики вождения на бездорожье: 7 баллов

·Мощность: 8 баллов

·Удобство заднего сиденья: 7 баллов

·Экономическая эффективность: 6 баллов

Комплексная оценка: 43 балла