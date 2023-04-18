В России продают редкий кроссовер Nissan с кузовом кабриолет

В период с 2011 по 2014 годы с конвейера завода Nissan сошло всего 6 тысяч таких машин, что делает их современными раритетами. Все они продавались исключительно в варианте с полным приводом и в самом богатом оснащении.

Речь идет о кроссовере Nissan Murano CrossCabriolet, совмещающем в себе черты традиционного «паркетника» и кабриолета. Кросс-кабриолет отличался от обычного Murano не только наличием складной крыши, но и удлиненными на 200 мм передними дверьми.

Один из таких автомобилей редакция Daily-Motor.Ru обнаружила в продаже в России. Машина находится в Краснодарском крае и оценена ее владельцем в 1 миллион 990 тысяч рублей.

В объявлении говорится, что автомобиль был выпущен в 2011 году и пребывает в идеальном техническом и внешнем состоянии. Кроме того, как отмечает продавец, потенциально проблемная складывающаяся тканевая крыша кроссовера пережила процедуру обслуживания со смазкой и регулировкой механизмов, так что неожиданных сюрпризов от нее ждать не стоит.

Список оснащения кросс-кабриолета «Ниссан» включает в себя: электропривод и подогрев сидений, камеру заднего вида, климатическую систему в салоне, навигацию и круиз-контроль.

Автомобиль укомплектован стандартным для этой модели 3,5-литровым бензиновым двигателем V6 мощностью 265 лошадиных сил (330 Нм), агрегатированным бесступенчатой трансмиссией Xtronic CVT.