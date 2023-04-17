Mercedes-Maybach показал роскошный кроссовер EQS: он полностью электрический

Штутгартский автогигант опубликовал первые официальные фотографии нового люксового кроссовера, который будет выпускаться под маркой Maybach. Автомобиль получил индекс EQS и представляет собой полностью электрическую модель. Подробности о серийном «батарейном» вседорожнике немецкого автогиганта появились на официальном сайте автопроизводителя.

Дизайн и внутреннее оснащение

Новинке досталась фальшрадиаторная решетка, выполненная в фирменном стиле Maybach, а также 2-цветная окраска кузова, 22-дюймовые колесные диски, подножки с подсветкой и эмблема с названием премиальной марки, установленная на задних стойках кузова.

Внутри автомобиля немцы предусмотрели все максимально роскошные элементы и материалы, включая кожу Nappa и декор из натурального дерева.

На торпедо кроссовера дизайнеры разместили сразу три экрана, один из которых отвечает за комбинацию приборов, второй – за управление мультимедийными функциями и климатической системой автомобиля, а третий предназначен для того, чтобы развлекать переднего пассажира. Но, как известно, основные удобства в Maybach положены не ему, а тем, кто расположится сзади.

Уже в базовой версии для седоков на «галерке» предусмотрены кресла с функциями подогрева, вентиляции и массажа, разделенные консолью с отсеком для бокалов. Кроме того, у каждого из задних пассажиров будет по 11,6-дюймовому планшету.

Список внутреннего оснащения модели помимо прочего включит в себя: 4-зонную климатическую систему, сканер отпечатков пальцев, акустическую систему фирмы Burmester с пятнадцатью динамиками и распылитель духов.

Техника

Приводить в движение первый в истории Maybach серийный электромобиль будет силовая установка, выдающая 649 лошадиных сил (484 кВт). С места до скорости в 100 км/ч EQS сможет разгоняться за 4,4-секунды, а запаса его тягового аккумулятора (107,8 кВт/ч) окажется достаточно для того, чтобы преодолевать до 600 километров.

Цены

Сколько будет стоить роскошный немецкий электрический кроссовер пока неизвестно. Впрочем, отдельные западные СМИ ожидают, что просить за новинку будут не менее 185 тысяч долларов, что эквивалентно сумме примерно в 15 миллионов рублей.