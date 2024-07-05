Владелец Mercedes-Benz SL с «колхозным» тюнингом подвергся в Сети жесткой критике

Чаще всего тюнинг делает вид автомобилей более агрессивным и даже стильным, но среди большого количества таких примеров существуют и исключения. В их число можно занести Mercedes-Benz SL 2004 года выпуска, мягко скажем не самая удачная модернизация которого вызвала бурную критику владельца этой машины в Сети.

Все началось после того, как обладатель такого родстера решил выставить свой автомобиль на продажу. Он опубликовал фотографии машины с нескольких ракурсов, а затем включил их в объявление в одной крупной соцсети-классифайде.

На публикацию тут же сбежались фанаты «Мерседеса» и начали засыпать владельца автомобиля едкими комментариями, называющими такой тюнинг «колхозным», а также призывами выкупить и спасти машину, вернув ее в первоначальное состояние. И, надо отметить, местами критику можно считать обоснованной.

Родстер был окрашен в красный и черный цвета. И все было бы просто прекрасно, если бы его обладатель остановился только на этом. Но, к сожалению, необычная раскраска оказалась лишь началом.

У автомобиля, очевидно, есть расстройство личности, ведь на него нанесен логотип, который не имеет к бренду Mercedes-Benz никакого отношения. Так, к примеру в верхней части капота можно найти значок Bentley, а сзади расположен целый набор шильдиков штутгартской марки: AMG, V8, Kompressor и SL500 (не хватает только Maybach и EQS).

Родстер получил много лишнего хрома, а также обзавелся дополнительными светодиодными прожекторами на переднем бампере, выкрашенными в красный цвет колесными дисками, массивным антикрылом сзади и странного вида диффузором.

Несмотря на значительные внешние переделки 5-литровый атмосферный двигатель SL остался на месте и по-прежнему выдает 302 лошадиные силы. Но это не помогло найти для машины с ценой в 9 тысяч 500 долларов (840 тысяч рублей) покупателя.

Из-за хейта со стороны фанатов Mercedes-Benz владелец SL был вынужден снять свой автомобиль с продажи.