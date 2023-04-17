«Будут работать вечно»: эти марки делают самые надежные седаны в мире

Несмотря на то, что кроссоверы и внедорожники практически полностью вытеснили с российского рынка седаны, глобально 4-дверки все еще входят в список наиболее популярных кузовов в мире. Такие автомобили подходят для большинства целей, включая самую важную – доставку семьи из пункта А в пункт Б.

Но какие бренды делают самые надежные седаны. Ответ на этот вопрос решили узнать журналисты американского издания «Slash Gear».

На официальном сайте этого портала появился опрос, в котором могли поучаствовать все его посетители. Читателям онлайн-журнала предлагалось выбрать ту или иную марку автомобилей, которая, как они считают, выпускает самые беспроблемные седаны.

Автомобильные марки, выпускающие самые надежные седаны по версии «Slash Gear»

Лидером в опросе с большим отрывом оказалась Toyota. Согласно результатам исследования американских журналистов, 37,95% респондентов отдали свой голос именно этому автопроизводителю, отметив надежность ее моделей Camry и Corolla.

На второй позиции расположилась Honda (25,08% голосов). В случае с ней наиболее надежными седанами были названы популярные Civic и Accord.

Бронза досталась еще одной марке из «Страны восходящего солнца» – Nissan. Эта компания удостоилась в опросе внимания 14,19% респондентов.

Четвертым стал Mercedes-Benz с 11,39% проголосовавших за этот бренд.

В пятерку также сумел войти Hyundai – 7,10% опрошенных отдали свой голос за эту корейскую марку как за бренд, выпускающий самые надежные автомобили в кузове седан.