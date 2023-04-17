В России появился более вместительный аналог Kia Picanto

Этот микровэн компании Kia практически неизвестен за пределами Южной Кореи, хотя построен на той же платформе, что и популярный в России хэтчбек Picanto. С недавних пор автомобиль, носящий имя Ray («Луч»), доступен и на нашем рынке. Его ввозят по параллельному импорту несколько частных компаний.

Объявления о продаже таких машин редакция Daily-Motor.Ru обнаружила в ходе мониторинга крупнейших отечественных классифайдов. Большинство предложений Kia Ray, что вполне логично, сосредоточено в Хабаровском крае. Машины ввозят напрямую из Южной Кореи.

Длина этой 5-дверки составляет 3595 мм, что соответствует этому же показателю в его Kia Picanto. При этом кузов у Ray заметно выше, чем у соплатформенника – 1700 мм против 1495 мм, что обеспечивает внутри куда больше свободного пространства для пассажиров и груза.

Все предложения Kia Ray в России включают в свое оснащение литровый бензиновый атмосферный мотор, выдающий 76 лошадиных сил. Связку ему составляет 4-скоростная автоматическая трансмиссия. Этот тандем является безальтернативным даже в самой Корее.

Что касается цен, то стоят такие машины с минимальным пробегом (около 4-5 тысяч км) около 1 миллиона 350 тысяч рублей, что (согласно РРЦ) соответствует стоимости Kia Picanto в начальной версии с МКПП.