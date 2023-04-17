Названы компактные кроссоверы, которые почти не ломаются: их можно покупать не глядя

Небольшие кроссоверы прочно заняли свою нишу в сегменте автомобилей, где раньше главенствовали хэтчбеки (в том числе и в России). Причины такого положения вещей понятны – они более практичны, а также удобны для перевозки детей. Но какие из этих «паркетников» самые надежные?

Разбираться в этом вопросе пришлось страховой компании «MotorEasy». С результатами исследования ознакомилась редакция Daily-Motor.Ru, отобравшая из общего списка самых беспроблемных компактных SUV модели, которые в последние годы были представлены на российском рынке.

Рейтинг формировался на основе опроса владельцев таких автомобилей. Их попросили рассказать о том, с какими техническими проблемами они столкнулись за последние 2 года.

Mitsubishi Eclipse Cross (2017 – настоящее время)

Согласно информации британских аналитиков, ни один владелец такого кроссовера за последние 24 месяца не пожаловался ни на одну проблему. Рейтинг надежности – 100%.

BMW X1 (2015 – 2022)

Бензиновому варианту BMW X1 в рейтинге самых надежных SUV досталось второе место. Никаких серьезных неисправностей в случае с такими X1 не происходило, однако некоторые владельцы сообщали о проблемах с аккумулятором, кузовом, внутренней отделкой, а также отдельными электрическими системами, не связанными с двигателем. Рейтинг надежности – 98,4%.

При этом дизельная версия модели оказалась во много раз хуже с точки зрения беспроблемности. В ее случае итоговая доля беспроблемных машин составила всего 89,2%.

BMW X2 (2018 – настоящее время)

Более спортивный близнец X1 вошел в список самых крепких автомобилей в своем сегменте, получив от страховой компании из «Туманного Альбиона» оценку надежности в 98%.

Согласно статистике, собранной от владельцев этой модели, за последние 24 месяца в таких «паркетниках» была обнаружена только одна техническая неисправность, связанная с работой выхлопной системы.

Hyundai Tucson (2015-2020)

Корейский кроссовер хоть и обладал за последние 24 месяца широким списком неисправностей, но все же заработал в этом рейтинге оценку надежности в 96,6%.

Наиболее распространенными проблемами в его случае стали электрика двигателя и выхлопная система.

Kia Sportage (2016 – настоящее время)

Еще один кореец в этом рейтинге, которому удалось войти в ТОП-5 самых беспроблемных автомобилей в сегменте небольших SUV. В России продавался и сейчас продается только бензиновый Sportage. И именно он назван лучшим вариантом с 12% владельцев, пожаловавшихся на надежность своей машины (в случае с дизельным кроссовером этот показатель составил целых 23%).

Общий рейтинг надежности модели оказался равен 96,6%, а в число основных поломок, с которыми столкнулись ее владельцы за последние 2 года, вошли: неисправность тормозов, двигателя, трансмиссии и электрики.

Впрочем, в каждой из этих областей процент проблем был крайне невысоким.