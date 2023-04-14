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Renault Duster 2024 показали на первых изображениях: такой могла быть новая Niva

Обе модели должны были построить на единой платформе, что сделало бы их техническими клонами

Текст: Алексей Шмидт
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Премьера новой генерации кроссовера Renault/Dacia Duster все ближе. Официальный дебют новинки, которая должна была стать прообразом будущей Lada Niva, запланирован на 2023 год. Как будет выглядеть такой автомобиль показали на первых изображениях.

Судя по выложенным в Сеть рендерам, подготовленным независимыми дизайнерами портала «Motor1», новый Duster получит дизайн, сильно перекликающийся с внешностью концепта Dacia Bigster образца 2021 года. 

Машине, длина которой увеличится до 4600 мм, достанется более «мускулистый» кузов с множеством резких линий, а также необычная оптика, перекликающаяся с декором радиаторной решетки и новым логотипом «Dacia». 

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Еще одно интересное дизайнерское решение, которого не было у дореформенного кроссовера, скрытые дверные ручки в задних стойках. 

В основе Renault/Dacia Duster нового поколения будет лежать модульная платформа CMF-B, которую планировали использовать, в том числе, и в проекте полностью новой Lada Niva (работы над ним остановлены). Единственная разница в техническом плане, которая могла оказаться между машинами, должна была заключаться в наличии у российского внедорожника демультипликатора.

Предполагается, что следующий «Дастер» будут продавать с новой линейкой моторов, в число которых войдет свежая гибридная установка на базе 1,3-литрового «наддувного» ДВС, заимствованная у универсала Jogger. При этом 1,5-литровый «дизель» покинет моторную гамму модели. 

Официальная премьера кроссовера состоится в этом году. В продажу новый Duster поступит в начале 2024 года. 

Фото:Motor1

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