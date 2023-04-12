Без Ferrari и Lamborghini: эти 5 автомобилей самые мощные в мире

Современный мировой автомобильный рынок завален очень быстрыми моделями. Причем найти такую машину можно практически во всех ценовых категориях. Но когда речь заходит о чистой мощности, конкурировать с пятеркой этих моделей ни по силам никому.

Редакция Daily-Motor.Ru со ссылкой на журнал «HotCars» назвала 5 самых мощных автомобилей в мире по состоянию на 2023 год.

5 место – Aston Martin Valkyrie

Результат сотрудничества Aston Martin и гоночной команды Формулы-1 Red Bull Racing. Автомобиль представляет собой ориентированный на езду по треку супергибрид, оснащенный 6,5-литровым атмосферным V12, который работает в связке с электромотором и системой рекуперации кинетической энергии. Суммарная отдача такого гиперкара составляет 1160 лошадиных сил.

4 место – Bugatti Chiron Super Sport 300+

Высокопроизводительный вариант и без того мощного Bugatti Chiron. Версия Super Sport 300+ за счет 8-литрового квадротурбированного двигателя доводит отдачу этой модели до отметки в 1578 лошадиных сил.

3 место – Koenigsegg Jesko и Gemera

В линейку шведской марки Koenigsegg входит не один, а сразу два гиперкара мощностью до 1700 лошадиных сил. Первым таким автомобилем оказался Jesko. В случае с ним отдача силовой установки составляет 1603 л.с. Но 4-местный Gemera еще мощнее. С агрегатной связки под названием Tiny Friendly Giant (маленький дружелюбный гигант) на базе 2-литрового ДВС шведам удалось снять целых 1700 лошадиных сил.

Производство Koenigsegg Jesko уже ведется, а Gemera начнут выпускать ближе к 2024 году.

2 место – Hennessey Venom F5

Американское спортивное купе оснащается битурбированной «восьмеркой» рабочим объемом 6,6-литра, способной выдавать внушительные 1817 лошадиных сил. В 2023 году завод компании покинет всего 24 экземпляра таких автомобилей. Все они, разумеется, уже заранее распроданы.

1 место – Lotus Evija

Первый электрический спортивный автомобиль компании Lotus оказался еще и самой мощной машиной на планете. Планируется выпустить всего 130 экземпляров Evija. Все они в качестве силовой установки будут использовать четыре электромотора с суммарной отдачей в невероятные 2011 лошадиных сил.