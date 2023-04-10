Раскрыты лучшие электрокары. Их рекомендуют покупать немцы

Продажи электромобилей на мировом рынке продолжают расти. Причем даже в Европе, где цены на электричество в последнее время стали заметно выше. К примеру, если в Германии по итогам 2021 года было зарегистрировано в общей сложности около 356 тысяч полностью «батарейных» автомобилей, то в 2022 году этот показатель вырос до 470 тысяч таких машин.

Местное издание «AutoBild» решило отобрать из широкого списка электрокаров, представленных на немецком рынке, 15 лучших вариантов. С опубликованным материалом ознакомилась редакция Daily-Motor.Ru.

Kia Niro EV

На первую строчку в этом рейтинге немцы поставили корейский электрический хэтчбек Kia Niro EV. Этот автомобиль доказал, что является одним из самых экономичных электрокаров на рынке, даже зимой расходуя менее 20 кВт/ч на 100 км. По стандарту WLTP запас хода Niro EV с полностью заряженной батареей составляет 460 километров. Этого более, чем достаточно для каждодневного использования.

BMW iX

Баварский электрический кроссовер длиной почти 5 метров и весом 2600 кг оказался в этом рейтинге на втором месте. Несмотря на то, что его мощность превышает отметку в 600 лошадиных сил, запас хода от этого совершенно не страдает. Гигантская батарея на 111,5 кВт/ч обеспечивает ему дальнобойность, позволяющую преодолевать на одном заряде до 630 километров.

Kia EV6

Третья в списке лучших электромобилей по версии «AutoBild» 5-дверка заряжается почти так же быстро, как Porsche Taycan. Благодаря 800-вольтовой системе батарея EV6 способна пополняться с 10 до 80 процентов всего за 18 минут, а уже через полчаса заряда аккумулятора достаточно для того, чтобы корейский Shooting Brake мог проехать 330 километров.

Mercedes EQS

Эта модель получила от немецкой прессы прозвище «тихая роскошь», что неудивительно, поскольку от нее покупатели ждут того же, что и от S-Class. 5,22-метровый флагман электрической линейки Mercedes-Benz обладает батареей емкостью 107,8 кВт/ч, а также запасом хода до 768 километров.

Hyundai Ioniq 5

Родственник Kia EV6 впечатлил журналистов из Германии как своим необычным дизайном (напоминающим немцам VW Golf), так и производительностью. Электрокар заряжается почти так же быстро, как Tesla (благодаря поддержке зарядки мощностью 230 кВт).

С шестого по девятое место в этом рейтинге расположились: Audi Q4 e-tron, Skoda Enyaq iV, Tesla Model Y, Smart EQ fortwo, а замкнула десятку Tesla Model 3.