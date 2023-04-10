Эти 4 компании делают самые ненадежные автомобили (масс-маркет)

В начале года авторитетное агенство J.D.Power опубликовало очередное исследование надежности транспортных средств (VDS или Vehicle Dependability Study 2023).

Автомобили оценивались по традиционной для американских аналитиков схеме – количеству технических проблем на 100 автомобилей (Problems Per 100 Vehicles – PP100). Чем выше оказывался показатель PP100, тем ниже была надёжность машин той или иной марки.

Мировые СМИ тогда растиражировали список брендов масс-маркета, выпускающих самые беспроблемные автомобили. В их число вошли: Lexus (133), Kia (144), Chevrolet (162), Mitsubishi (167), а также Toyota, Mini и Nissan с одинаковым показателем PP100 в 170 баллов.

Впрочем, практически никто не написал о том, кто расположился в нижней части этого рейтинга (без учета люксовых брендов). А ведь продукция этих марок является очень популярной не только на мировом рынке, но и в России.

Итак. В анти-рейтинг по количеству неисправностей неожиданно вошли такие компании (барабанная дробь…): Ford (показатель PP100 в его случае составил 249 баллов), что делает его худшим автобрендом по надежности в массовом сегменте. На второй строчке по этому показателю идет Volkswagen (216 – PP100), а тройку замыкает Subaru (214 – PP100).

Что интересно, в этот анти-ТОП умудрилась попасть даже Honda, автомобили которой традиционно считались эталоном надежности (аналитики насчитали среднее количество проблем с машинами этой марки в 205 неисправностей на 100 авто).