Названы самые надежные кроссоверы в мире: в ТОП-е только японцы и корейцы

Крупнейшие мировые автопроизводители, такие как Kia, Mazda и Hyundai, в последнее время выпускают все больше автомобилей, предназначенных для популярного сегмента – SUV (Sport Utility Vehicles или «кроссоверы»). Но какие из них самые надежные?

Этим вопросом задались аналитики журнала «Hot Cars» с оглядкой на агентство J.D Power. А редакция Daily-Motor.Ru выделила из этого рейтинга автомобили, которые можно найти на российском рынке (их ввозят по параллельному импорту).

Honda CR-V

Этот японский «паркетник» уже не так популярен в России, как раньше, однако в США его продажи продолжают активно расти. Недавняя смена поколения привнесла в дизайн машины некоторые изменения.

Впрочем, в техническом плане все осталось по-прежнему – CR-V сохранил свое главное качество, за которое его покупали, покупают и будут покупать – беспроблемность. А J.D. Power оценил его общее качество и надежность этой модели в целых 90 баллов.

Kia Sportage

Стильный семейный кроссовер корейской марки Kia завоевал популярность благодаря своей относительно невысокой цене по сравнению с конкурентами, а также выдающейся надежности. Согласно оценке авторитетного агенства JD Power, эта модель обладает 88 баллами из 100 возможных за качество и беспроблемность, что позволяет ей уверенно входить в список самых крепких кроссоверов в мире.

Hyundai Palisade

Большой вседорожник Hyundai появился в 2020 году, но уже успел стать одним из самых популярных на планете, в том числе и за свою надежность. JD Power в недавнем своем исследовании присудили ему оценку качества и беспроблемности в 84 балла из 100 возможных.

Mazda CX-5

Очередной представитель этого ТОП-а, родом из Японии и, по совместительству, еще и один из самых приятных в управлении массовых кроссоверов. Модель CX-5 выпускается «Маздой» уже более 10 лет и за это время от владельцев этого «паркетника» о технической стороне машины были только положительные отзывы.

Это подтверждают и аналитики J.D. Power, поставившие модели оценку качества и надежности в 83 балла из 100.