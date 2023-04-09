Самые опасные дороги в мире: по ним лучше не ездить

Благодаря прогрессу поездки на автомобилях становятся все более безопасными, однако эволюция в этом плане неоднородна и зависит от той или иной локации.

Сегодня большое внимание уделяется защите водителя и пассажиров в случае аварии, тогда как безопасность дорог, по которым машинам приходится передвигаться, отодвигается на второй план.

Но, как известно, ехать по 3-полосному шоссе не то же самое, что двигаться по одной из самых опасных дорог в мире. Редакция Daily-Motor.Ru назвала десятку самых небезопасных автомобильных маршрутов на планете.

Скипперс Каньон Роуд (Новая Зеландия)

Одно из самых красивых мест Новой Зеландии. Дорога, ведущая вдоль каньона, была построена еще в 1890 году шахтерами, и изобилует крутыми поворотами и узкими участками, где разъехаться двум автомобилям практически невозможно.

Эль-Караколь (Чили и Аргентина)

Расположенная в Андах дорога соединяет Чили и Аргентину. Находясь на высоте 3 тысячи 900 метров над уровнем моря трасса проложена таким образом, что ей позавидует любой серпантин.

Но главная опасность состоит даже не в профиле дороги, а в том, кто по ней чаще всего передвигается – грузовики. Обогнать их безопасно на слепых и крутых поворотах очень сложно и сопряжено с большими рисками.

Норт Юнгас Роуд (Боливия)

Местные называют этот пусть «маршрутом смерти». И неспроста. 80 километров с более, чем 200 шпильками и перепадами высот в 900 метров, а также джунгли на некоторых участках, делают ее одной из самых опасных дорог в мире.

Ущелье Тароко Роуд (Тайвань)

Несмотря на то, что это один из самых опасных маршрутов на планете, параллельно он является еще и одним из самых популярных из-за впечатляющих видов. Впрочем, иногда некоторые участки этой дороги становятся непроходимыми. Причина – частные оползни и узкость самого полотна.

Фейри Медоуз Роуд (Пакистан)

Маршрут простирается всего на 16 километров, но каких. В основном это грунтовая и гравийная дорога, узкая с ярко выраженными поворотами, в которых разъехаться двум автомобилям если и возможно, то с большим риском для обоих участников движения, ведь местами она имеет перепады высот более 1000 метров.

Перевал Зоджила (Индия)

Эта трасса находится на высоте 3500 метров над уровнем моря и является настолько узкой, что на многих ее участках с трудом проезжает даже один автомобиль. Поездка по этой дороге чаще всего сопровождается сильными ветрами и обильными снегопадами, что только добавляет ей опасности.

Снейк-Пасс (Великобритания)

Основная опасность этого маршрута заключается даже не в профиле дороги, а в холоде, снегопадах и оползнях. Все это приводит к тому, что около 70 дней в году проезд по этому перевалу закрыт.

Маршрут номер 1 (США)

Этот маршрут не такой известный, как Шоссе 66, но куда более опасный. Он расположен на восточном побережье США и имеет протяженность более 3800 километров. При этом многие участки этой дороги тянутся по мостам, где внизу находится сплошная вода.

Билак на ба (Шотландия)

Расположенный на высоте 626 метров над уровнем моря – это самый высокий подъем во всем Соединенном Королевстве. В отдельных участках дорога обладает уклоном до 17%, что таит в себе определенные опасности.

Сани Пасс (ЮАР)

Этот перевал, расположенный на высоте 2865 метров над уровнем моря, способны преодолеть только полноприводные внедорожники, ведь большую часть пути придется ехать через ступени водопадов, переезжать реки вброд и объезжать валуны, скатывающиеся со склонов гор.