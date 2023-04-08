«Короли ржавчины»: раскрыты самые нестойкие к коррозии иномарки

Кузов – самая уязвимая и дорогая деталь любого автомобиля, поэтому к его состоянию необходимо относиться максимально внимательно. Впрочем, в некоторых случаях даже должный уход не является гарантией того, что металл машины не начнет покрываться рыжиками.

Редакция Daily-Motor.Ru проштудировала профильные форумы в интернете и составила список иностранных автомобилей, владельцы которых чаще остальных жалуются на коррозию кузовов своих машин.

Разумеется, рейтинг носит субъективный характер, так что если ваше мнение отличается, делитесь им в комментариях.

Daewoo Nexia

В период с 1994 по 2016 год с конвейера сошло более 500 тысяч автомобилей Daewoo Nexia. Все они продавались в большинстве своем в странах СНГ, где стали очень популярными благодаря относительно невысокой цене по сравнению с конкурентами. Однако этот плюс в случае с «Нексией» перекрывался серьезным недостатком в виде нестойкого к коррозии кузова.

Ржавчина на таких автомобилях появлялась уже в течение 2-3 лет с момента начала эксплуатации, а Сеть буквально завалена постами, в которых владельцы таких машин просят совета, как обуздать эту напасть.

Lifan X60

Еще одна знаменитость интернета, владельцы которой жалуются на то, что этот китайский кроссовер буквально «гниет на глазах». Ходили слухи, что «Икс шестидесятые» начинали ржаветь уже на площадках дилеров.

На профильном форуме «лифановодов» можно отыскать несколько обширных тем, посвященных этой проблеме X60, в которых столкнувшиеся с этой проблемой даже в новых автомобилях находились в полном шоке от качества кузовов своих машин.

Geely Emgrand X7

Очередной представитель китайского автопрома, который часто обсуждают в Сети в свете не самого качественного лакокрасочного покрытия, а также слабой антикоррозионной стойкости. Многие владельцы «икс седьмых эмграндов» начальных годов выпуска жаловались на то, что даже при мелких сколах на кузовах их машин сразу же образовывалась ржавчина.

Кроме того, в интернете можно найти немало кейсов по защите кузова и подвески этого кроссовера от ржавчины, что в случае с Emgrand X7 говорит само за себя.

Mazda 6 в кузове GG

Легендарное японское качество – это не про кузов Mazda6 (GG). Компания решила сэкономить на стали и окраске, что привело к тому, что многие владельцы таких автомобилей столкнулись с серьезными трудностями в попытках предотвращения, а также устранения ржавчины.

Mazda 3 в кузове BK

Популярнейший среди молодежи седан Mazda, получивший прозвище «матрешка», перенял у старшей родственницы (Mazda 6) ровно те же проблемы с кузовом, о чем говорит множество тем на профильных форумах, посвященных борьбой с коррозией владельцами таких автомобилей.