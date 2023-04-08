Названы самые ненадежные кроссоверы: их лучше не покупать

Аналитики британского издания «What Car» совместно со страховой компанией «MotorEasy» раскрыли список из самых ненадежных кроссоверов. С анти-ТОПом ознакомилась редакция Daily-Motor.Ru.

Рейтинг формировался на основе опроса владельцев таких машин. В нем их просили рассказать о поломках, с которыми они столкнулись за 24 месяца эксплуатации своего «железного коня», а также о сложности и сроках последующего ремонта.

В итоге журналисты назвали пятерку самых ненадежных SUV, которые лучше избегать, если одной из целей покупки является беспроблемность автомобиля.

Range Rover Evoque (2011-2019)

Открыл этот анти-рейтинг кроссовер Range Rover Evoque. Согласно опросу его владельцев, машина страдает от множества проблем, исправление которых занимает существенное количество времени.

В 35% автомобилей, вышедших из строя за последние 24 месяца, основными виновниками поломок была электрика, не относящаяся к двигателю, а также аккумулятор. При этом более половины из таких машин находились в ремонте более недели. Рейтинг надежности – 78,8%.

Nissan X-Trail (2014-2022)

32% респондентов, участвовавших в опросе, пожаловались что их «Ниссан ИксТрейлы» постоянно выходят из строя. Причем неисправности проявляются практически везде, где только можно. Впрочем, устранение этих неприятностей занимает не так много времени, как в случае с Evoque (менее недели). Рейтинг надежности – 75,8%.

Peugeot 3008 – дизель (2017 – настоящее время)

Дизельные 3008 более подвержены проблемам, чем их бензиновые и гибридные собратья (40% неисправностей против 27% у двух последних вместе взятых соответственно). На поломки подвески пожаловались 18% опрошенных владельцев Peugeot 3008.

За этой проблемой по количеству негативных отзывов следуют тормоза, выхлопная система и электрика, не относящаяся к двигателю. Ремонт таких машин в среднем занимает более недели. Рейтинг надежности – 74,4%.

Audi Q5 – дизель (2008-2017)

Проблемы с подвеской были главной головной болью владельцев дизельных Audi Q5. На них пришлось 38% всех неисправностей. Кроме того, эксперты отметили жалобы на двигатель и неэлектрические системы, кузов и тормоза немецкого кроссовера. Устранение неполадок практически во всех случаях требовало более недели.

Land Rover Discovery (2017-настоящее время)

Наконец, самый ненадежный автомобиль по версии британской прессы с рейтингом беспроблемности всего 70,7%. Отсутствие неисправностей – явно не самая сильная сторона Land Rover Discovery.

Согласно отзывам его владельцев с оглядкой на последние 24 месяца, он страдал от множества проблем, включая проблемы: с кузовом, электрикой двигателя, кондиционером, тормозами, топливной системой, информационно-развлекательной системой и подвеской.

При этом ремонт внедорожников обходился недешево и занимал более недели.