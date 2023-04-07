Раскрыты самые надежные кроссоверы: их можно покупать не глядя

Надежность – ключевой параметр, по которому оценивают качество той или иной модели автомобиля. Самые беспроблемные машины в наиболее популярном мировом автосегменте (SUV) решили назвать британские аналитики, опросившие более 25 тысяч владельцев такой техники. С результатами исследования ознакомилось издание Daily-Motor.Ru.

Респондентов попросили рассказать, сталкивались ли они с какими-либо неисправностями за последние 24 месяца. Если да, то как долго длилось их устранение, а также во сколько обошелся ремонт. В итоге в ТОП-5 вошли два «корейца» и три «японца».

Самые надежные кроссоверы по версии «What Car?»

Hyundai Tucson гибрид (2021 – настоящее время)

Вместительный семейный кроссовер Hyundai предлагается с экономичными гибридными установками, которые являются достойной альтернативой дизельному двигателю.

Актуальная версия этого автомобиля до сих пор впечатляюще надежна. Ни один владелец гибридного кроссовера ни пожаловался на какие-либо неисправности за 24 месяца с момента эксплуатации машины. Это позволило Tucson стать лучшим в этом рейтинге с показателем надежности в 100%.

Kia Soul (2014-2019)

Аналогичная ситуация, что и с гибридным Hyundai Tucson, была зафиксирована с Kia Soul. Предыдущее поколение этой модели оказалось не просто практичным кроссовером, но и очень надежным автомобилем с нулевым количеством отрицательных отзывов и рейтингом надежности в 100%.

Mitsubishi Eclipse Cross (2017 – 2021)

Еще один обладатель 100-процентного рейтинга надежности в этом ТОП-е – Mitsubishi Eclipse Cross. Ни один владелец этого японского кроссовера не посетовал на возникновение технических проблем в течение 24 месяцев со старта его использования.

Toyota RAV4 гибрид (2019 – настоящее время)

Гибридный вариант Toyota RAV4 оказался на четвертой строчке в списке самых надежных SUV. Кроссовер продемонстрировал практически безупречную беспроблемность, ведь только 2% владельцев сообщили о проблемах со своими автомобилями.

Единственными нареканиями в случае с гибридными RAV4 были аккумулятор и подвеска. Впрочем, все вопросы решались в течение одного дня, либо еще быстрее, а затраты составляли менее 50 фунтов стерлингов или около 5 тысяч рублей. Рейтинг надежности – 99,5%.

Mazda CX-3 (2016-2022)

Еще один представитель японского автопрома в этом рейтинге. Незначительные проблемы с кузовом и тормозами – единственное, на что жаловались владельцы CX-3, эксплуатирующие эту модель последние 24 месяца. На их устранение уходило в среднем менее одной недели. Рейтинг надежности – 99,1%.