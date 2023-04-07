Brand Image Awards 2023: названы лучшие автомобильные бренды в мире

Портал Kelley Blue Book, специализирующийся на исследованиях в области автомобильного бизнеса, опубликовал список победителей в конкурсе Brand Image Awards 2023.
В подборку вошли исключительно автомобильные бренды, которые, по мнению жюри, являются лучшими в мире в своих категориях.
- Лучшим автомобильным брендом была признана Honda.
- В номинации «Бренд, которому доверяют», первенствовала Toyota.
- «Лучшим брендом класса люкс» стала компания Tesla. По словам экспертов, автомобили этой американской марки вызывают волнение и привлекают покупателей. Кроме того, Tesla удалось забрать награду и в категории «Лучший электрический бренд».
- «Брендом с наибольшим доверием» в категории премиальных автомобилей стал Lexus. Компания удерживает это звание с 2016 года.
- Что касается класса пикапов, то в этой номинации первенствовала Toyota.