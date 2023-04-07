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Brand Image Awards 2023: названы лучшие автомобильные бренды в мире

Эти марки автомобилей опережают остальные в своих категориях

Текст: Алексей Шмидт
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Портал Kelley Blue Book, специализирующийся на исследованиях в области автомобильного бизнеса, опубликовал список победителей в конкурсе Brand Image Awards 2023.

В подборку вошли исключительно автомобильные бренды, которые, по мнению жюри, являются лучшими в мире в своих категориях. 

  • Лучшим автомобильным брендом была признана Honda.

«Впечатляющий ассортимент новых моделей и потрясающее качество Honda делают ее победителем в этом году», – говорится на сайте премии. 

  • В номинации «Бренд, которому доверяют», первенствовала Toyota.

«Легендарная надежность Toyota – лишь часть того, почему в этом году она стала лауреатом премии», – объяснили свой выбор авторы конкурса.

  • «Лучшим брендом класса люкс» стала компания Tesla. По словам экспертов, автомобили этой американской марки вызывают волнение и привлекают покупателей. Кроме того, Tesla удалось забрать награду и в категории «Лучший электрический бренд». 
  • «Брендом с наибольшим доверием» в категории премиальных автомобилей стал Lexus. Компания удерживает это звание с 2016 года. 
  • Что касается класса пикапов, то в этой номинации первенствовала Toyota. 

«Отличная стоимость при перепродаже, возможности и надежность – отличительные черты пикапов Toyota», – отмечают авторы этого рейтинга.

Источник:KBB

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