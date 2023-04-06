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ABT установила на Volkswagen ID.Buzz солнечные панели (фото)

Немецкие тюнеры нашли способ сделать VW ID.Buzz более дальнобойным

Текст: Алексей Шмидт
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Тюнинг-ателье ABT хорошо известно своими проектами, большинство из которых основано на автомобилях концерна VW. Недавно компания также основала собственное подразделение, специализирующееся на электрокарах под названием e-Line. Ему же было поручено отвечать за проект на базе Volkswagen ID.Buzz. 

На первый взгляд микроавтобус выглядит совершенно обычным, но изменения будут хорошо видны, если посмотреть на его крышу.

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Там установлены солнечные батареи, которые обеспечивают до 600 Вт пиковой мощности при оптимальных условиях. По расчетам ABT, это может помочь проезжать на машине почти на 2900 километров в год больше, чем обычно. 

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Кроме того, ABT планирует производить панели для установки сбоку автомобиля, что позволит увеличить мощность до 1000 Вт, сгенерировав за год электричество, хватающего на преодоление без подзарядки более 3200 километров.

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Солнечными панелями можно будет укомплектовать любую из модификаций ID.Buzz, включая кемперы или калифорнийскую версию, которая появится в 2025 году. В таких случаях их можно использовать для питания холодильника, освещения или других приборов. 

Ожидается, что панели пойдут в производство в начале 2024 года, а их монтаж в заводских условиях обеспечит Volkswagen.

Источник:ABT

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