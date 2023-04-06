ABT установила на Volkswagen ID.Buzz солнечные панели (фото)

Тюнинг-ателье ABT хорошо известно своими проектами, большинство из которых основано на автомобилях концерна VW. Недавно компания также основала собственное подразделение, специализирующееся на электрокарах под названием e-Line. Ему же было поручено отвечать за проект на базе Volkswagen ID.Buzz.

На первый взгляд микроавтобус выглядит совершенно обычным, но изменения будут хорошо видны, если посмотреть на его крышу.

Там установлены солнечные батареи, которые обеспечивают до 600 Вт пиковой мощности при оптимальных условиях. По расчетам ABT, это может помочь проезжать на машине почти на 2900 километров в год больше, чем обычно.

Кроме того, ABT планирует производить панели для установки сбоку автомобиля, что позволит увеличить мощность до 1000 Вт, сгенерировав за год электричество, хватающего на преодоление без подзарядки более 3200 километров.

Солнечными панелями можно будет укомплектовать любую из модификаций ID.Buzz, включая кемперы или калифорнийскую версию, которая появится в 2025 году. В таких случаях их можно использовать для питания холодильника, освещения или других приборов.

Ожидается, что панели пойдут в производство в начале 2024 года, а их монтаж в заводских условиях обеспечит Volkswagen.