В Россию привезли замену Lada XRay: это VW, который родом из Китая

Российский авторынок пополнился очередной новинкой, которая прибыла на него по параллельному импорту (он же «серый» импорт). Один крупный российский дилер начал ввозить в РФ кроссовер Volkswagen, который выпускается в Китае. Его имя – Tacqua.

Немецкий «паркетник» выпускается на совместном предприятии VW и FAW в «Поднебесной», а также является аналогом европейского T-Cross, но от СП VW и SAIC.

Длина автомобиля равна 4194 мм, ширина – 1760 мм, высота – 1601 мм, а размер колесной базы равен 2651 мм. Таким образом, Tacqua немного компактнее некогда популярного в России корейского бестселлера Hyundai Creta, но при этом чуть крупнее отечественной Lada XRay, больше не выпускающейся «АвтоВАЗом».

В Россию возят автомобили, оснащенные только полуторалитровым бензиновым «атмосферником», выдающим 113 лошадиных сил. К слову, в Китае Tacqua доступен еще и с 1,4-литровой «наддувной четверкой» TSI на 150 «сил».

Связку мотору в привезенных в Россию кроссоверах составляет 7-скоростная роботизированная трансмиссия DSG. Привод может быть только передним.

Стоят такие «паркетники», учитывая сегмент рынка, к которому они принадлежат, недешево. За машины 2022 года выпуска дилер просит от 2 миллионов 35 тысяч рублей.