В Россию начали возить японскую альтернативу хэтчбека Lada Granta

Чем дороже стоит машина, тем выгоднее оказывается дилерам возить ее в Россию по параллельному импорту. Но, как известно, жадность порождает бедность, так что некоторые автосалоны готовы собирать заказы, в том числе, и на бюджетные модели.

Одной из них определенно может считаться японский хэтчбек Suzuki Baleno. Объявления о продаже таких автомобилей редакция Daily-Motor.Ru обнаружила в ходе регулярного мониторинга крупнейших российских классифайдов. Все они сосредоточены в Ростове-на-Дону.

Местный дилер готов привезти под заказ для своих клиентов 5-дверки Suzuki Baleno 2023 года выпуска. Все машины, доступные для оформления предзаказа, комплектуются полуторалитровым бензиновым мотором, выдающим 105 лошадиных сил. Связку им составляет автоматическая трансмиссия.

По своему формату Suzuki Baleno является аналогом отечественного бестселлера Lada Granta в кузове хэтчбек. Длина автомобиля составляет 3990 мм (+64 мм к 5-дверной «Гранте»), а размер колесной базы этого японца равен 2520 мм (+44 мм к российской модели).

Превосходит этот Suzuki «Гранту» и по уровню оснащения. В его арсенал уже с базовой версии входят: климатическая система, система бесключевого доступа, а также две подушки безопасности. В «топовой» версии можно рассчитывать даже на проекционный дисплей, камеры кругового обзора и акустическую систему фирмы Arkamys.

Готовый привезти в Россию такие 5-дверки дилер просит за них 1 миллион 760 тысяч рублей.

Новая Lada Granta в кузове хэтчбек обойдутся примерно в два – два с половиной раза дешевле, но будет с «механикой», минимальным оснащением и практически наверняка без подушек безопасности.