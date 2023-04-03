Кроссоверы VW Jetta VS5 и Jetta VS7 ждет рестайлинг: подробности

В 2019 году компания Volkswagen основала свой бюджетный суббренд Jetta, предназначенный исключительно для Китая. Под ним в этой стране выпускают как седан VA3, являющийся аналогом Skoda Rapid и VW Polo, так и кроссоверы VS5 и VS7 (родственники Skoda Karoq и Skoda Kodiaq соответственно). Два последних вскоре ожидает плановое обновление.

По данным «Autohome», официальная премьера рестайлинговых Jetta VS5 и Jetta VS7 состоится уже 18 апреля на автосалоне в Шанхае.

Согласно информации, опубликованной китайским журналом, автомобили получат незначительные изменения в экстерьере и интерьере, а также сохранят свою техническую сторону.

Для обоих кроссоверов, напомним, положен 1,4-литровый турбомотор TSI на 150 лошадиных сил, работающий в паре с 6-скоростной МКПП или аналогичным по количеству диапазонов «автоматом». Привод – только передний.

Напомним, не так давно кроссоверы Jetta VS5 и Jetta VS7 появились и на российском рынке, куда изначально поставляться были не должны. Машины привозят к нам по «параллельному импорту».

За кроссовер VS5 дилеры просят около 2 миллионов 155 тысяч рублей, тогда как «растянутая» версия этой же модели, но под именем VS7, оценена минимум в 2 миллиона 899 тысяч рублей.