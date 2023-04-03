5 самых надежных седанов D-класса: их можно смело покупать

Подержанный автомобиль так называемого D-класса, который в России принято считать «представительским», должен быть не только стильным, удобным и относительно недорогим, но и надежным. Какие из таких седанов являются наиболее беспроблемными решили выяснить журналисты британского издания «Whar Car?».

Эксперты провели опрос владельцев 4-дверок D-класса, в котором проанализировали информацию о 25 тысячах машин возрастом от 6 до 20 лет.

Каждой из них был присвоен собственный рейтинг надежности. Он формировался на основе данных как о количестве выявленных неисправностей за период эксплуатации, так и о сложности и времени их устранения.

Самые надежные седаны D-класса возрастом от 6 до 20 лет по версии «Whar Car?»

На первой строчке по числу поломок расположился Ford Mondeo (2014-2022). Всего 3% владельцев этой модели пожаловались на серьезные неисправности, с которыми они столкнулись в период использования автомобиля. Большая часть из них пришлась на электронику, не связанную с основными узлами и агрегатами. В среднем на ремонт уходило менее, чем неделя. Рейтинг надежности – 98,3%.

Вторая позиция досталась японской Toyota Avensis (2009-2015). Только 14% владельцев таких автомобилей, участвовавших в опросе, пожаловались на проблемы с их надежностью. Чаще всего в их случаях выходили из строя элементы подвески, электрики двигателя и аккумуляторная батарея. Средний срок ремонта – менее недели. Рейтинг надежности – 95,6%.

Третье место застолбил за собой BMW 3-Series – бензин (2012-2019). По информации британских журналистов, владельцы бензиновых «троек» проводят в сервисах гораздо меньше времени, чем дизельных. Из тех неисправностей, на которые жаловались обладатели машин на традиционном топливе, можно выделить проблемы с электрикой, кондиционером и редкие поломки моторов. В среднем на их ремонт уходило чуть более недели. Рейтинг надежности – 93,3%.

Четвертым стал корейский седан Hyundai i40 (2012-2020). Эта 4-дверка может похвастать не только доступной ценой по сравнению с большинством своих конкурентов, но еще и беспроблемностью. Всего 10% респондентов, участвовавших в опросе, пожаловались на поломки своих i40. В их случае главными проблемами были сбои в работе двигателя, трансмиссии и сцепления, но ремонт машин занимал менее недели. Рейтинг надежности – 92,3%.