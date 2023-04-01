Эти китайские автомобили быстрее остальных превращаются в труху

За последний год поток китайских легковых автомобилей в Россию резко вырос, но в большинстве своем это уже абсолютно другая техника по сравнению с той, которую «поднебесные» марки предлагали на нашем рынке еще 10 лет назад. Причем как с точки зрения качества, так и стойкости кузова к коррозии.

Впрочем, на «вторичке» все еще продаются так называемые «первые китайцы», которые и создали для автомобилей из КНР репутацию самых быстроржавеющих машин, от которой им долгое время не удавалось избавиться.

Редакция Daily-Motor.Ru проштудировала профильные форумы, где владельцы китайских автомобилей обмениваются информацией о проблемах со своими машинами, выделив среди них исключительно сложности с коррозией.

Разумеется, в абсолютных цифрах подсчитать количество человек, недовольных появлением ржавчины на кузовах китайских автомобилей, невозможно, но определить отдельные модели в этом списке все же оказалось реально.

Так, наибольшие претензии к антикоррозионной стойкости кузовов своих машин исходили от владельцев Lifan Solano, Chery Bonus, Brilliance M2, Geely MK и FAW Besturn B50.

Что касается более свежих «китайцев», то в этом списке расположились такие модели, как: Brilliance V5, Chery Tiggo T11, Geely Emgrand X7, Zotye T600, Lifan X50 и X60.