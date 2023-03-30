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Стало известно, что будет скрываться под кузовом нового Renault 5

Стали известны некоторые подробности об оснащении возрожденной модели французов

Текст: Алиса Шашкова
renault 5 turbo vs renault 5 prototype

В 2021 году Renault официально объявила о том, что возродит компактный хэтчбек с индексом «5», превратив его в современный электромобиль с дизайном, вдохновленным ретро-моделью. С тех пор успела дебютировать концепция этого автомобиля, а теперь французы решили раскрыть, чего можно ждать под кузовом ее новинки.

На сегодняшний день известно, что хэтчбек будет построен на платформе CMF-B EV и позаимствует до 70% деталей у моделей Clio и Captur, которые также опираются на эту архитектуру, но оснащаются двигателями внутреннего сгорания. 

Таким образом компания надеется снизить затраты примерно на 30% по сравнению с электромобилем Zoe, последнее поколение которого не так давно вышло на рынок. 

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Впрочем, отличие проекта Renault 5 будет заключаться как минимум в том, что новая модель получит всего четыре больших аккумуляторных модуля, тогда как в Zoe их насчитывалось сразу 12, но они были компактнее. 

Это позволит снизить вес машины на 15 кг и улучшить поток энергии. Вместе с тем, в «пятерке» будет также усилен пол, что, в свою очередь, приведет к сокращению уровня шума и вибрации. 

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О трансмиссии почти ничего неизвестно, кроме того, что в ней будет использоваться электродвигатель с технологиями от Megane E-Tech с новой внутренней архитектурой для снижения веса и габаритов.

Источник:media.renault.com

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