Раскрыты самые ожидаемые электромобили в 2023 году

Электромобили становятся все более популярными в мире, а мировые автопроизводители активно переходят на «батарейные» модели. Параллельным образом это сказывается и на количестве запросов моделей в поисковиках, на которые покупатели возлагают большие ожидания.

Выяснить, какие именно перспективные электрокары являются наиболее желанными для поклонников такой техники решили журналисты американского издания REREV. Аналитики собрали статистику в поисковике Google по запросам электромобилей, которые должны появиться в 2023 году. Чем выше оказалось их количество, тем более ожидаемым был назван тот или иной электрокар.

На первой строчке в этом ТОП-е расположился пикап компании Tesla, проект которого был анонсирован еще в 2019 году. Машина собрала более 1 миллиона 850 тысяч поисковых запросов.

На второй позиции по этому показателю, но с огромным вставанием, расположился «батарейный» кроссовер Mercedes-Benz EQS. Его в Google искали в 2023 году 213 тысяч 510 раз.

Тройку замкнул уже вышедший в продажу Jeep Avenger с результатом в 173 тысячи 480 поисковых запросов.

Самые ожидаемые электрические автомобили в 2023 году по количеству запросов в поисковике Google:

1 место – Tesla Cybertruck – 1 миллион 854 тысячи 710 запросов;

2 место – Mercedes-Benz EQS SUV – 213 тысяч 510 запросов;

3 место – Jeep Avenger – 173 тысячи 480 запросов;

4 место – Audi A6 e-tron – 128 тысяч 690 запросов;

5 место – Kia EV9 – 79 тысяч 490 запросов;

6 место – Lucid Gravity – 68 тысяч 820 запросов;

7 место – BMW i5 – 68 тысяч 670 запросов;

8 место – Rolls-Royce Spectre – 41 тысяча 150 запросов.