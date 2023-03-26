Эта Skoda стоит дороже, чем Mercedes S-Class. И вот почему

Первое, что приходит в голову, когда видишь такого заголовок, это какая-то ошибка, поскольку Skoda Superb ни при каких обстоятельствах не может стоить дороже, чем новый Mercedes-Benz S-Class. И это действительно так, поскольку во-первых это автомобили разных классов, а во-вторых оснащение этого чешского лифтбэка максимально простое (нет даже кожаного салона). Так в чем же хитрость?

На первый взгляд определить, почему этот Superb особенный, непросто. Однако если присмотреться к его окнам можно заметить, что с ними что-то не так. Все верно, речь идет о бронированной Skoda.

Такому автомобилю достались не только стекла, способные выдерживать выстрелы из огнестрельного оружия, но и утолщенный броней кузов, а также пол. Кроме того, чешский лифтбэк оснастили системой пожаротушения.

Несмотря на то, что машина сошла с конвейера в Чехии, броню и утолщенные стекла автомобиль получил южнее, в Сербии. За доработками этого Suberb стоит местная компания Inter-Auto, базирующаяся в Белграде.

Эта фирма прославилась тем, что ранее разработала комплекты баллистической защиты для таких массовых моделей, как: Citroen Jumpy, Renault Kangoo, VW Caddy, Mercedes-Benz Sprinter и фургон Iveco.

В случае с конкретно этим Skoda Superb, желающему приобрести этот автомобиль придется раскошелиться на сумму в 118 тысяч 400 евро или 9 миллионов 865 тысяч рублей.

Для сравнения, Mercedes S-Class в России сейчас стоит от 9 миллионов 230 тысяч рублей.