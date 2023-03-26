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В Великобритании угнали и испортили культовый суперкар Lamborghini Diablo

Текст: Алиса Шашкова
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На YouTube-канале «Petrolheadonism» вышел видеоролик, в котором рассказали о происшествии, произошедшем не так давно в Великобритании. Злоумышленники угнали редкий суперкар Lamborghini Diablo, изувечив его до такой степени, что теперь ему требуется дорогостоящий и сложный ремонт.

Владелец Lamborghini Diablo VT 6.0 2001 года выпуска Алистер МакКиллоп поставил ее на хранение в гараж друга еще до пандемии, однако в 2021 году мужчина получил сообщение от Агенства по лицензированию водителей и транспортных средств (DVLA). В нем говорилось о том, что его машину пытаются перерегистрировать.

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Алистер быстро связался с другом, у которого хранил коллекционный Diablo, и тот обнаружил, что автомобиль пропал. Машину объявили в розыск и нашли только в конце 2022 года. Причем в далеко не том состоянии, в котором она была до угона.

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Суперкар был припаркован на заброшенной ферме в графстве Сомерсет и выглядел крайне потрепанно. Автомобиль лишился дверей, бамперов, фар, крышки капота и багажника.

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Ремонт редкого суперкара Lamborghini обойдется его владельцу в кругленькую сумму. Причем далеко не факт, что ему удастся найти все необходимые оригинальные запчасти, которые уже давно не выпускаются. 

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Напомним, Lamborghini Diablo VT 6.0 2001 года является финальной версией этой легендарной модели. Такие суперкары комплектовали 550-сильным V12, способным разгонять машину с места до первой «сотни» за 3,9-секунды. Максимальная скорость машины составляла 330 км/ч.

Всего итальянцы выпустили 337 таких автомобилей. Стоимость каждого из них сейчас составляет порядка 350 тысяч долларов. 

Источник:YouTube

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