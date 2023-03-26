В Великобритании угнали и испортили культовый суперкар Lamborghini Diablo

На YouTube-канале «Petrolheadonism» вышел видеоролик, в котором рассказали о происшествии, произошедшем не так давно в Великобритании. Злоумышленники угнали редкий суперкар Lamborghini Diablo, изувечив его до такой степени, что теперь ему требуется дорогостоящий и сложный ремонт.

Владелец Lamborghini Diablo VT 6.0 2001 года выпуска Алистер МакКиллоп поставил ее на хранение в гараж друга еще до пандемии, однако в 2021 году мужчина получил сообщение от Агенства по лицензированию водителей и транспортных средств (DVLA). В нем говорилось о том, что его машину пытаются перерегистрировать.

Алистер быстро связался с другом, у которого хранил коллекционный Diablo, и тот обнаружил, что автомобиль пропал. Машину объявили в розыск и нашли только в конце 2022 года. Причем в далеко не том состоянии, в котором она была до угона.

Суперкар был припаркован на заброшенной ферме в графстве Сомерсет и выглядел крайне потрепанно. Автомобиль лишился дверей, бамперов, фар, крышки капота и багажника.

Ремонт редкого суперкара Lamborghini обойдется его владельцу в кругленькую сумму. Причем далеко не факт, что ему удастся найти все необходимые оригинальные запчасти, которые уже давно не выпускаются.

Напомним, Lamborghini Diablo VT 6.0 2001 года является финальной версией этой легендарной модели. Такие суперкары комплектовали 550-сильным V12, способным разгонять машину с места до первой «сотни» за 3,9-секунды. Максимальная скорость машины составляла 330 км/ч.

Всего итальянцы выпустили 337 таких автомобилей. Стоимость каждого из них сейчас составляет порядка 350 тысяч долларов.