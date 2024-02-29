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Lamborghini выпустит 10 суперкаров Huracan STJ. Все они уже распроданы

Машины разобрали еще до начала их производства

Текст: Михаил Романченко
Street legal Lamborghini Huracan Essenza STO EVO Super Trofeo race car rendering 2

Компания Lamborghini готовится снять с производства знаменитый суперкар Huracan (это произойдет уже в 2024 году), но перед этим, похоже, хочет выпустить его лимитированную спецверсию. 

На днях стало известно, что итальянский автопроизводитель подал заявку на регистрацию нового товарного знака Huracan STJ. Подтвержденных подробностей о проекте пока нет, но есть несколько слухов, раскрывающих особенности этой новинки.

На форуме «Lamborghini Talk» утверждают, что речь идет о лимитированной серии Huracan. Приставку STJ получат только 10 машин, но купить их уже никому не удастся, поскольку они были распроданы еще до начала выпуска.

Lamborghini Huracan STO SC 10 Anniversario 2

Huracan STJ был задуман, как специальная серия, приуроченная к окончанию производства этой модели. Автомобиль станет последним Lamborghini в истории марки, который укомплектуют мотором V10. Его преемник будет приводиться в движение уже полноценным гибридом на базе «наддувного» двигателя V8.

Технических подробностей о Huracan STJ пока мало, но инсайдеры полагают, что машину построят на базе Huracan STO.

Вместе с тем, некоторые из читателей профильного форума, посвященного автомобилям Lamborghini, уверены, что лимитированная новинка может оказаться спецверсией STO, предназначенной исключительно для езды по гоночному треку. 

Источник:Lamborghini Talk

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