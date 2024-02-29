Lamborghini выпустит 10 суперкаров Huracan STJ. Все они уже распроданы

Компания Lamborghini готовится снять с производства знаменитый суперкар Huracan (это произойдет уже в 2024 году), но перед этим, похоже, хочет выпустить его лимитированную спецверсию.

На днях стало известно, что итальянский автопроизводитель подал заявку на регистрацию нового товарного знака Huracan STJ. Подтвержденных подробностей о проекте пока нет, но есть несколько слухов, раскрывающих особенности этой новинки.

На форуме «Lamborghini Talk» утверждают, что речь идет о лимитированной серии Huracan. Приставку STJ получат только 10 машин, но купить их уже никому не удастся, поскольку они были распроданы еще до начала выпуска.

Huracan STJ был задуман, как специальная серия, приуроченная к окончанию производства этой модели. Автомобиль станет последним Lamborghini в истории марки, который укомплектуют мотором V10. Его преемник будет приводиться в движение уже полноценным гибридом на базе «наддувного» двигателя V8.

Технических подробностей о Huracan STJ пока мало, но инсайдеры полагают, что машину построят на базе Huracan STO.

Вместе с тем, некоторые из читателей профильного форума, посвященного автомобилям Lamborghini, уверены, что лимитированная новинка может оказаться спецверсией STO, предназначенной исключительно для езды по гоночному треку.