Дилер в Дубае выставил на продажу распроданный до 2026 года Lamborghini Revuelto

Дубай всегда был пристанищем дорогих автомобилей, особенно машин Lamborghini. Но главную новинку этой итальянской марки – суперкар Revuelto – до недавнего времени было не найти ни в одном автосалоне Эмиратов.

И это неудивительно, ведь весь его тираж распродан вплоть до 2026 года. Впрочем, накануне у богачей появился еще один шанс приобрести наследника Aventador.

Официальный сайт дилерского центра «F1rst Motors» из Дубая опубликовал объявление, в котором предлагает приобрести Lamborghini Revuelto, но не новый, а с небольшим пробегом (151 км).

Машина 2024 года выпуска обладает отделкой Bianco Monocerus, а также может похвастать верхним и нижним карбоновым пакетом. Кроме того, в ее оснащение входят колесные диски Altanero Bronze с алмазной огранкой.

За автомобиль дилер собирается выручить 3 миллиона 699 тысяч 999 дирхам или 93 миллиона 600 тысяч рублей по текущему курсу.

Напомним, Revuelto — первый гибридный суперкар Lamborghini. Он пришел на смену популярному Aventador в качестве нового флагманского продукта компании. Приводит в движение машину 6,5-литровым V12, работающий в паре с тремя электромоторами.

От «нуля» до «ста» автомобиль разгоняется за 2,5-секунды, а его максимальная скорость равна 350 км/ч.